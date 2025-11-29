Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Almada, entrenador del Valladolid, la jornada pasada en Anoeta frente a la Real Sociedad B. LIGA HYPERMOTION

Guillermo Almada: «El Málaga va a ser un rival durísimo»

«Vamos a analizar lo que hace el rival, que es muy peligroso en la fase ofensiva», dijo el entrenador del Valladolid sobre el cuadro blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del Valladolid, llegó este verano al club blanquivioleta tras renunciar a su cargo en el Pachuca a pocas semanas de ... que diera comienzo el Mundial de Clubes. Víctor Orta, director deportivo del conjunto pucelano, apostó por él para dirigir al recién descendido de Primera División, aunque el equipo no termina de carburar, y una derrota puede suponer el despido del entrenador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  2. 2 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  5. 5 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  6. 6 Málaga enciende una mágica Navidad
  7. 7 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  8. 8 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  9. 9 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  10. 10 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Guillermo Almada: «El Málaga va a ser un rival durísimo»

Guillermo Almada: «El Málaga va a ser un rival durísimo»