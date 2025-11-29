Guillermo Almada: «El Málaga va a ser un rival durísimo»

El uruguayo Guillermo Almada, técnico del Valladolid, llegó este verano al club blanquivioleta tras renunciar a su cargo en el Pachuca a pocas semanas de ... que diera comienzo el Mundial de Clubes. Víctor Orta, director deportivo del conjunto pucelano, apostó por él para dirigir al recién descendido de Primera División, aunque el equipo no termina de carburar, y una derrota puede suponer el despido del entrenador.

El de Montevideo habló sobre el Málaga en su comparecencia previa al choque, asegurando que «va a ser un rival durísimo. En esta Liga hay mucha paridad. Vamos a intentar respetar nuestra filosofía de juego y a analizar lo que hace el rival, que es peligroso en la fase ofensiva». Reconoció que su equipo muchas veces es «nuestro principal rival por la falta de definición», pues acumula 272 minutos sin ver puerta.

Sobre su posible destitución en caso de perder el sábado, explicó que siente «preocupación porque queremos ganar y darle alegrías a nuestra afición. Los primeros afligidos somos nosotros. Yo no me voy a aferrar a ningún contrato, no estoy atornillado a ningún lado y se lo dije a los dueños. Me pagan hasta el día que trabajé y tienen las manos liberadas para tomar decisiones si lo consideran. Pero creo que estamos construyendo bases sólidas para que el Valladolid tenga un proyecto duradero y no uno que sube y baja».