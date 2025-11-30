Los goles de Adrián Niño lo acercan a un negocio para el Atlético de Madrid

Los goles de Adrián Niño colocan al Atlético de Madrid a punto de abrir su caja registradora. Aunque el delantero roteño del Málaga es jugador ... con contrato hasta 2029, en la operación para su fichaje se pactó una opción de recompra relativamente asequible para el club madrileño, que según se difundió el pasado verano podría estar en torno a los 1,2 millones de euros.

Este montante, casi irrisorio para un club que tiene 326 millones de tope salarial y maneja un presupuesto que se pueda acercar a los 500 millones, forma parte de la fórmula de negocio que vienen empleando en los últimos tiempos los 'grandes' en España. El Barcelona, por ejemplo, con Virgili (Mallorca); el Real Madrid, con Nico Paz y Jacobo Ramón (Como) o con Chema Andrés (Stuttgart), por citar los nombres más suculentos.

Lejos de recurrir a la vieja fórmula de las cesiones, se pactan traspasos con opciones de recompra bajas que permiten recuperar a los jugadores para quedárselos o hacer negocio con ellos. Esta última opción podría ser la apuesta del Atlético de Madrid, a poco que siga con su progresión actual Niño, que lleva ya cuatro goles (pero en sólo en 440 minutos en Segunda), más otros tres en pretemporada y otro con la selección española sub-21 (este, en los apenas cuatro minutos de que dispuso).

Adrián Niño, en una acción defensiva por alto el sábado ante David Torres. RODRIGO JIMÉNEZ

Si a día de hoy parece complicado que Niño pueda tener un hueco en la primera plantilla del Atlético, no sería extraño que cara a la temporada 2026-27 se interesaran por él clubes potentes de Segunda División o de zona media o baja de Primera, o incluso propuestas del extranjero. Y, con ello, una plusvalía generada entre el pago de la recompra y un ulterior traspaso.

Hay que recordar que el de Niño fue el primer traspaso que ha pagado el Málaga en siete años. Ofreció en torno a 400.000 euros y adquirió solamente el 50% de sus derechos, otro detalle a tener en cuenta. Además, el montante de la opción de recompra del Atlético crece anualmente durante el tiempo de contrato firmado y llega hasta unos 4 millones de euros antes de la 2028-29, antes de la última campaña pactada.