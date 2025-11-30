Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Niño celebra cara a los aficionados malaguistas en Pucela su gol. AGENCIA LOF

Los goles de Adrián Niño lo acercan a un negocio para el Atlético de Madrid

Aunque el malaguista tiene contrato hasta 2029, en el traspaso cerrado el pasado verano se pactó una opción de recompra muy baja, en torno a 1,2 millones de euros, que irá creciendo año a año

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

Los goles de Adrián Niño colocan al Atlético de Madrid a punto de abrir su caja registradora. Aunque el delantero roteño del Málaga es jugador ... con contrato hasta 2029, en la operación para su fichaje se pactó una opción de recompra relativamente asequible para el club madrileño, que según se difundió el pasado verano podría estar en torno a los 1,2 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  2. 2 La Zona de Bajas Emisiones de Málaga empieza hoy a multar: afectará a más de 15.000 vehículos diarios
  3. 3 Andalucía en aviso amarillo este domingo por «chubascos fuertes, tormentas y posible granizo»
  4. 4 Lo básico que tienes que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Málaga: guía práctica y resumida
  5. 5 Llega la espectacular Superluna que no se repetirá hasta 2042
  6. 6 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  7. 7 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  8. 8 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  9. 9 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  10. 10 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los goles de Adrián Niño lo acercan a un negocio para el Atlético de Madrid

Los goles de Adrián Niño lo acercan a un negocio para el Atlético de Madrid