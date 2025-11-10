Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa Rodríguez celebra uno de sus dos goles del sábado ante el Córdoba. Marilú Báez

El gol en el Málaga se llama Rafa

El del sevillano es un caso atípico: es el máximo artillero del equipo con cinco tantos jugando de centrocampista y siendo el undécimo con más minutos disputados

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:01

El del canterano Rafa Rodríguez es un caso atípico, que se erige como un rayo de luz entre las dudas y la delicada situación que ... atraviesa el Málaga. La pasada temporada no fue la de su debut oficial, pues lo hizo el año del descenso, pero sí fue en la que demostró cuales son sus cualidades. Y lo hizo en cuatro 'ratos', que se dice. Marcó dos goles en 55 minutos repartidos en seis encuentros, saliendo en todos ellos desde el banquillo. Unas cifras que pondrían a cualquier canterano en la palestra, más aún siendo centrocampista. Ese es el caso de Rafa, que este año está demostrando con hechos y números que lo de la pasada campaña no fue una cosa circunstancial y que el gol es algo que lleva en la sangre. Que trae de serie.

