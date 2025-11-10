El gol en el Málaga se llama Rafa

El del canterano Rafa Rodríguez es un caso atípico, que se erige como un rayo de luz entre las dudas y la delicada situación que ... atraviesa el Málaga. La pasada temporada no fue la de su debut oficial, pues lo hizo el año del descenso, pero sí fue en la que demostró cuales son sus cualidades. Y lo hizo en cuatro 'ratos', que se dice. Marcó dos goles en 55 minutos repartidos en seis encuentros, saliendo en todos ellos desde el banquillo. Unas cifras que pondrían a cualquier canterano en la palestra, más aún siendo centrocampista. Ese es el caso de Rafa, que este año está demostrando con hechos y números que lo de la pasada campaña no fue una cosa circunstancial y que el gol es algo que lleva en la sangre. Que trae de serie.

Los números hablan por sí mismos: Rafa es el jugador con más gol de la plantilla del Málaga. Sin ser delantero y lejos de ser el jugador que más minutos ha disputado (es el undécimo en esta lista), el sevillano ya cuenta sus goles por cinco en lo que va de campeonato. Ha jugado 518 minutos en lo que va de campeonato en Segunda, por lo que las estadísticas dicen que necesita poco más de un partido completo (104') para hacer gol. Como titular o como revulsivo, es a día de hoy la mejor baza de Pellicer de cara a puerta. De los trece partidos que ha jugado, en seis ha formado parte del once inicial y en siete ha salido desde el banquillo. Ante el Córdoba fue el autor de los dos goles, ingresando al verde en el descanso.

De él sorprende la facilidad con la que encuentra portería. Lo poco que necesita para levantar los brazos. Además, casi todos sus tantos son de una belleza superlativa. Ante la Real Sociedad B dio la victoria al Málaga con una espectacular chilena que dio la vuelta al país; una semana más tarde se trajo los tres puntos de Las Palmas gracias a un trallazo con su firma; frente al Deportivo cruzó un disparo dificilísimo en el área que acabó dentro, en la red; y frente al Córdoba, en su primer doblete como malaguista, enganchó el balón en el aire para hacer el primero y con un gesto técnico se zafó de quien le marcaba para hacer el segundo.

El sevillano encabeza la lista de goleadores en el Málaga, por encima de Chupete (4), Jauregi (3) y Lobete, Larrubia, Dani Lorenzo y Niño (1). Porcentualmente, Rafa 'carga' con el peso del 31% de los goles del equipo. Esta jornada asciendo al selecto club de goleadores de la categoría, quedando a uno de jugadores tan determinantes como Dubaisin (Sporting) o Andrés Martín (Racing) y a dos de los máximos anotadores del campeonato, caso de Agus Medina (Albacete), Villalibre o Jeremy (Racing) y Zafa (Deportivo).

La gran paradoja y también la gran pregunta, llegados a este punto, es por qué no es indiscutible para Pellicer, teniendo en cuenta su importante aportación ofensiva y lo poco que necesita para hincar el diente. Su edad (tiene 22 años, es de la generación de 2003) y la necesidad de no quemar a los jóvenes cargándolos de una responsabilidad excesiva puede ser uno de ellos, aunque ahora, después de su flamante doblete, su situación podría cambiar para dar un paso al frente y consolidarse, quizá, en el once blanquiazul.