Eder Mallo dialoga con jugadores del Gimnástic en el partido en Tarragona, en el que el Málaga ascendió a Segunda División. Ñito Salas

El Gimnástic recurrirá la resolución del archivo de su querella contra Eder Mallo

El Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona no halló indicios de delito en la actuación del colegiado vasco en el partido del ascenso del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:49

Como era de esperar tras la información que apareció el miércoles, el Gimnástic anunció a través de un comunicado oficial que «formulará un recurso de ... apelación a la Audiencia Provincial de Tarragona» después de que la jueza archivara la querella que presentó el club grana contra el árbitro Eder Mallo Fernández por su arbitraje en la vuelta de la final de los 'play-off' de ascenso a Segunda División frente al Málaga, en el que el cuadro blanquiazul ascendió de manera agónica gracias al tanto de Antoñito en el minuto 122. En el comunicado añade que es consciente de que «el camino iniciado el 25 de junio de 2024 es largo y complicado, pero que nadie dude de que el club agotará todas las vías judiciales posibles y seguirá defendiendo los intereses y el honor de la Entidad, así como la de sus accionistas, socios y aficionados».

