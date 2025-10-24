El Gimnástic recurrirá la resolución del archivo de su querella contra Eder Mallo

Como era de esperar tras la información que apareció el miércoles, el Gimnástic anunció a través de un comunicado oficial que «formulará un recurso de ... apelación a la Audiencia Provincial de Tarragona» después de que la jueza archivara la querella que presentó el club grana contra el árbitro Eder Mallo Fernández por su arbitraje en la vuelta de la final de los 'play-off' de ascenso a Segunda División frente al Málaga, en el que el cuadro blanquiazul ascendió de manera agónica gracias al tanto de Antoñito en el minuto 122. En el comunicado añade que es consciente de que «el camino iniciado el 25 de junio de 2024 es largo y complicado, pero que nadie dude de que el club agotará todas las vías judiciales posibles y seguirá defendiendo los intereses y el honor de la Entidad, así como la de sus accionistas, socios y aficionados».

El hecho de que se admitiera a trámite una querella de esta índole ya es insólito en la historia del deporte español. El 'Nástic' denunció a Eder Mallo hace alrededor de un año por una presunta corrupción deportiva y por falsedad documental, amparándose en unos informes elaborados por un detective de la agencia Método 3, contratada por el propio club catalán. En ellos se sugiere que el árbitro vasco mintió cuando en el acta comentó que temía por su integridad física y para el otro, el excolegiado leridano Xavier Estrada Fernández señalaba que había «errores flagrantes» en las decisiones del árbitro. Se insinuó con estos informes que Mallo pitó de manera favorable al Málaga de forma premeditada ya que así se podía asegurar su ascenso de categoría y el consiguiente aumento de sueldo. Mallo acabaría ascendiendo a Segunda.

El club tarraconense se queja se quejó de una expulsión rigurosa en el minuto 63 de Nacho González, la cual vieron injusta (no existía posibilidad de revisión de las jugadas como sí la hay ahora con el VAR 'low cost' que se ha instaurado en Primera Federación), si bien luego se pusieron por delante por 2-0 aun con un hombre menos. También alegaron que el tiempo añadido en la prórroga fue excesivo, pero la realidad es que el encuentro se vio interrumpido durante varios minutos por el constante lanzamiento de balones desde la grada local, para perder así tiempo y evitar el gol de los hombres de Pellicer, que acabaría llegando prácticamente en la última acción del choque y de forma bastante rocambolesca.