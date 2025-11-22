Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El entrenador del Mirandés, Jesús Galván, en una rueda de prensa. AVELINO GÓMEZ

Jesús Galván: «Si controlamos esa motivación extra del Málaga tendremos nuestras opciones»

El entrenador del Mirandés, rival este domingo en La Rosaleda, alude al inconveniente del debut de Funes, que puede implicar novedades en el once y en el estilo de juego, además de ser un revulsivo en el equipo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:44

Dos entrenadores de filiales, frente a frente. Si Juan Francisco Funes se estrena a cargo de la primera plantilla del Málaga este domingo (21.00 ... horas) en La Rosaleda, su rival, el Mirandés, recurrió pocos días atrás a Jesús Galván, que estaba dirigiendo al Sevilla Atlético en Primera RFEF. Para el sevillano, también lateral de jugador (como Funes, pero a más nivel), es su segunda cita en el banquillo del equipo burgalés.

