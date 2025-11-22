Jesús Galván: «Si controlamos esa motivación extra del Málaga tendremos nuestras opciones»

Dos entrenadores de filiales, frente a frente. Si Juan Francisco Funes se estrena a cargo de la primera plantilla del Málaga este domingo (21.00 ... horas) en La Rosaleda, su rival, el Mirandés, recurrió pocos días atrás a Jesús Galván, que estaba dirigiendo al Sevilla Atlético en Primera RFEF. Para el sevillano, también lateral de jugador (como Funes, pero a más nivel), es su segunda cita en el banquillo del equipo burgalés.

«Se espera a un Málaga rabioso. Cuando hay un cambio de entrenador, todos los jugadores se muestran, quieren partir desde cero. Es un entrenador que conoce la casa y seguramente tire de gente del filial. Al final es un acicate para el futbolista de la casa y para el futbolista que no juega. Cuando hay un cambio, hay un cambio de actitud. Se sale más motivado y tenemos que controlar eso. Si controlamos esa motivación extra, tendremos nuestras opciones«, manifestó Galván respecto al estreno de Funes.

También aludió al inconveniente de un rival con nuevo técnico, con novedades de estilo y alineación: «Cambiará, pero miraremos cosas de este entrenador en el filial. Al final son tres días. Un entrenador en tres días lo que tiene que hacer muchas veces es más psicológico y mental, cambiar el estado anímico y poco más. Cuatro conceptos que tú quieras cambiar a lo mejor a balón parado o a algún que otro futbolista, pero cambiar un dibujo o una manera de jugar es complicado porque literalmente no tienes tiempo. Estaremos preparados porque sabemos que pueden cambiar».

«Quiero que nos pongamos a su nivel, en cuanto a intensidad, a ganas de ganar. Ellos son un equipo que ha sido muy valiente en su casa», manifestó

Sobre qué tipo de partido espera en La Rosaleda, reclamó ritmo y trabajo a los suyos: «Quiero que nos pongamos a su nivel, en cuanto a intensidad, a ganas de ganar, de ser un equipo intenso de apretar arriba. Ellos son un equipo que ha sido muy valiente en su casa. Allí tienen unos números brutales, también arropado por 30.000 personas. Si somos capaces de maniatar esa intensidad, vamos a tener nuestras ocasiones porque enfrente habrá un rival que puede estar nervioso, con ese cambio de entrenador, y nos tenemos que aprovechar de esa incertidumbre y las dudas que se puedan generar y ser igual de valientes y atrevidos».

Respecto a su equipo, Galván admitió que, debido a la ola de frío polar, «la semana ha estado un poco condicionada por la nieve, porque nos hemos tenido que trasladar al polideportivo. Hicimos una sesión que bajó mucho la carga, pero no pasaba nada por irnos a entrenar a un césped artificial».

Además, el entrenador del Mirandés, que recupera al portero Nikic, que se fue con Montenegro en la ventana FIFA, apuntó, no se sabe si para despistar, la posibilidad de un cambio de sistema de su equipo, que juega habitualmente con defensa de cinco (ya lo hizo la pasada campaña): «Estamos dándole una vuelta porque tenemos que tener una alternativa para hacer al rival dudar en nuestro primer dibujo. Los futbolistas son muy inteligentes, tácticamente son jugadores profesionales que se adaptan a cualquier cambio que tú propongas».