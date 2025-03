Galilea: «Esperemos que la derrota no cambie la dinámica que llevábamos» «No se le puede reprochar nada al equipo, no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento», dijo orgulloso el central del Málaga

El Málaga sufrió un castigo desmesurado en Oviedo, con una dolorosa derrota en el descuento tras el gol en propia puerta de Manu Molina. Galilea ... reflexionó acerca de lo acontecido en el Carlos Tartiere, mostrándose orgulloso de la actuación del cuadro blanquiazul ante el conjunto ovetense: «Ha sido una pena. Yo creo que no se le puede reprochar nada al equipo. Hicimos una primera parte muy buena. En la segunda ellos han apretado más, son un equipo con mucha calidad y diseñado para estar arriba, pero creo que no le hemos perdido la cara al partido. Acerca de los goles que hemos encajado, los compañeros y yo tenemos que ver de dónde vienen, quizá hay uno en el que a uno de ellos el balón le da en la mano, no tengo ni idea. Pero hemos estado bien, hemos competido pero desgraciadamente nos vamos de vacío a casa. La gente se puede ir orgullosa del equipo, porque lo hemos dado todo hasta el último minuto. Ahora volvemos a La Rosaleda, y tenemos ganas de darle una alegría a nuestra gente», comentó el central vitoriano.

«Las sensaciones han sido muy buenas, el problema es que te vas con cero puntos de aquí. Si llegas a llevarte un punto de Oviedo, habríamos encadenado una victoria y un empate y te ves con un punto más en la clasificación. Pero creo que más allá del resultado, me quedo con que el equipo ha competido en un estadio muy complicado, donde ellos son muy fuertes. Esperemos que la derrota no nos cambie la dinámica que llevábamos porque las sensaciones han sido muy buenas», analizó el defensa blanquiazul. Galilea agradeció a los 200 malaguistas que se desplazaron hasta Oviedo para apoyar al cuadro blanquiazul, aplaudiendo a sus hombres tras el encuentro: «Nosotros estamos muy orgullosos de ellos, y espero que ellos también lo estén de nosotros. No les hemos podido brindar un pequeño regalo en forma de punto, pero creo que es digno de alabar su desplazamiento y lo mucho que nos animan, porque lo sentimos muy de cerca. Lo que queremos es que estén orgullosos de los jugadores que visten esta camiseta y defienden este escudo».

