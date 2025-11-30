Galilea: «Es difícil darle la vuelta y lo hemos conseguido, o por lo menos estamos en proceso»

Es muy posible que el Málaga de hace dos semanas no hubiera conseguido ningún punto en su visita a Valladolid. Pero, gracias en parte al ... agónico triunfo en el debut de Funes, el conjunto blanquiazul esta vez puso fin a la racha de derrotas a domicilio con un empate en el José Zorrilla (1-1). Galilea lo achacó a que el fútbol «son dinámicas. Rebotes y demás historias que cuando no estás bien, pues no te llega ninguno... Al final son dinámicas positivas o negativas. Es muy difícil darle la vuelta y creo que lo hemos conseguido, o por lo menos estamos en proceso de ello. Cuatro puntos de seis es un bagaje bastante positivo».

«Valoramos bien el punto que hemos conseguido. Veníamos a ganar, pero por cómo se ha puesto el partido, un poco cuesta arriba desde el principio y con la dinámica que teníamos fuera de casa, aparecen esos fantasmas, pero creo que el equipo ha mostrado personalidad, que iba a seguir con su idea de juego y es importante puntuar. Es importante que los resultados refrenden nuestro trabajo y creo que este punto nos da moral para encarar lo siguiente».

Acerca del tanto encajado, que llega tras un error de Alfonso Herrero en la salida de balón, el zaguero explicó que «sabemos los riesgos que asumimos, los llevamos la mejor manera posible, pero creo que nos van a dar a final de temporada más de lo que nos va a quitar. El equipo sabe lo que tenía que proponer en ese aspecto y que iba a intentar ganar el partido. Al final nos hemos llevado un punto y estamos contentos».

Sobre la destitución de Sergio Pellicer, el vitoriano comentó que «cualquier cambio de entrenador es complicado también para la plantilla porque sabemos que una persona está perdiendo su trabajo porque no lo estamos haciendo nada bien. Pero a partir de ahí creo que hay que mirar hacia delante. Creo que la cosa es seguir trabajando y con nuestras ideas, y si los resultados acompañan se lleva todo bastante mejor».

También habló Carlos Dotor, que parece ser la apuesta personal de Funes: «Parece que ya no tenemos esa mala suerte que estábamos teniendo antes. Hemos dado un paso adelante, yo creo. Queríamos los tres puntos, pero creo que tenemos que trabajar desde esto. Creo que estamos en una línea buena que hay que seguir».

Sobre su actuación en Valladolid, dijo que «me faltó un poco de confianza con balón, pero que se gana con minutos. Creo que hay que seguir trabajando y pensar en positivo siempre para ayudar al equipo. Hay que seguir trabajando con ilusión, que es muy importante, y vamos todos a una para el próximo partido del lunes que tiene que ser una victoria».