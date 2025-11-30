Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga se abrazan tras el gol de Niño. AGENCIA LOF

Galilea: «Es difícil darle la vuelta y lo hemos conseguido, o por lo menos estamos en proceso»

«Cuatro puntos de seis es un bagaje bastante positivo; veníamos a ganar, pero por cómo se ha puesto el partido y la dinámica que teníamos fuera, valoramos bien el punto», añadió el zaguero del Málaga

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

Es muy posible que el Málaga de hace dos semanas no hubiera conseguido ningún punto en su visita a Valladolid. Pero, gracias en parte al ... agónico triunfo en el debut de Funes, el conjunto blanquiazul esta vez puso fin a la racha de derrotas a domicilio con un empate en el José Zorrilla (1-1). Galilea lo achacó a que el fútbol «son dinámicas. Rebotes y demás historias que cuando no estás bien, pues no te llega ninguno... Al final son dinámicas positivas o negativas. Es muy difícil darle la vuelta y creo que lo hemos conseguido, o por lo menos estamos en proceso de ello. Cuatro puntos de seis es un bagaje bastante positivo».

  Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
