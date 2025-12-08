Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Galilea celebra su gol, conseguido en el primer tiempo. ÑITO SALAS

Galilea, sobre el gol del empate: «Me parece un agarrón como tantos en directo, un 'penaltito'»

El central vitoriano, cuyo tanto en el primer tiempo estuvo cercade suponer la victoria ante el Zaragoza, se lamentó del rigor en el forcejeo entre Recio e Insua, castigado por Cid Camacho

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:59

Uno de los protagonistas del empate entre el Málaga y el Zaragoza (1-1) fue Einar Galilea, autor del 1-0, que casi resulta definitivo, ... pero un penalti en el añadido lo frustró. ¿Cómo vio esta acción el vitoriano? «Me parece un agarrón como tantos en directo y en el móvil me parece un 'penaltito' que nos quita una victoria que necesitábamos. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Hay cosas que hemos hecho mal y nos está penalizando», declaró haciendo autocrítica.ç

