Galilea, sobre el gol del empate: «Me parece un agarrón como tantos en directo, un 'penaltito'»

Uno de los protagonistas del empate entre el Málaga y el Zaragoza (1-1) fue Einar Galilea, autor del 1-0, que casi resulta definitivo, ... pero un penalti en el añadido lo frustró. ¿Cómo vio esta acción el vitoriano? «Me parece un agarrón como tantos en directo y en el móvil me parece un 'penaltito' que nos quita una victoria que necesitábamos. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Hay cosas que hemos hecho mal y nos está penalizando», declaró haciendo autocrítica.ç

Respecto al partido, comentó que «han tenido varias acciones en la segunda parte, pero en la primera, estábamos cómodos». «No hemos cerrado el partido y cada acción puede penalizar si no lo haces. Este punto no sabe igual de bien que el anterior. Teníamos tres puntos en las manos y se nos han escapado dos al final», añadió.

Galilea se lamentó de la oportunidad perdida se situarse a tres puntos de la sexta plaza. «Era un partido importante para dar ese salto en la clasificación. Perder así los puntos duele más. Es un golpe duro y una pena, pero ya ha pasado y toca analizarlo y pensar en el Albacete. Llevamos mucho tiempo sin conseguir algo y queremos romper la mala racha en su campo«

Finalmente, en el plano persona, dijo: «El fútbol son dinámicas. Este inicio de temporada no me estaban saliendo las cosas como yo querían y ahora se me están dando algo mejor, pero lo importante es el equipo. Si hubiéramos ganado sin mi gol, estaría mucho más feliz».

«Nos vamos muy dolidos por esa jugada final que supongo que son cosas de fútbol, una acción que creo que es fallo del árbitro» Alfonso Herrero

Mientras, Alfonso Herrero, en el partido de su centenario en el Málaga, comentó: «Nos vamos muy dolidos por esa jugada final que supongo que son cosas de fútbol. Estaba al lado y me parece una acción como hay 200 por partido. Lo hemos dado todo hasta el final y se nos ha ido ahí, con una acción que creo que es fallo de un ábitro que, en concreto, me cae bien, pero bajo mi punto de vista se ha equivocado. Me dice que hay contacto de Recio y lo tiene que pitar. Me ha parecido muy leve».

Respecto a la 'era Funes', su balance fue positivo, con cinco puntos de nueve. «Estamos en un momento de transición, con esa nueva manera de jugar del Málaga, intentando jugar desde atrás. En ese proceso, que a veces lo entiendo perfectamente, pero igual hoy nos ha faltado algo de chispa en algún momento. Hemos planteado un partido que si hubiésemos conseguido la victoria, pues estaríamos todos más contentos. A pesar de no ser un partido de diez, la victoria habría sido un refuerzo positivo»

Sobre su centenario en el club, se reconoció «muy contento». «Para mí es el club de mi vida y estoy muy feliz de estar aquí. No he podido dar el nivel de otros años hasta ahora, pero yo lo que quiero es que gane el equipo. Sé que puedo dar más de mí y estoy trabajando en ello»

Tampoco ocultó el guardameta del Málaga que los descuentos están siendo una losa, con ocho puntos perdidos: «Sabemos que tenemos un problema en esos últimos minutos y estamos trabajando para que eso no pase. Si algo caracteriza a este equipo desde que estoy, es que es muy trabajador y no falta compromiso. Estoy convencido de que si hubiésemos ganado, no habría el ambiente actual»

Finalmente, Alfonso Herrero aludió a su paradón en la segunda parte a Dani Gómez: «Creo que he actuado bien, pero me pisa luego la mano y se me rompe el guante. Tenía más o menos claro que podía ir a mi derecha y he ido al palo largo, pero lo tira en medio y no he podido pararlo».