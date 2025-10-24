Gabilondo vuelve a entrenar con el grupo Con un vendaje protector en su mano derecha, el lateral derecho busca acortar los plazos para su vuelta a los terrenos de juego tras sufrir una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpiano frente al 'Depor'

Jorge Garrido Málaga Viernes, 24 de octubre 2025, 12:56 Comenta Compartir

El Málaga se entrenó en el Anexo de La Rosaleda (muy probablemente también lo haga este sábado) por cuestiones de operatividad por la llegada de ... la selección española femenina a Málaga, que juega este viernes en el feudo de Martiricos la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia (20.00 horas). En la penúltima sesión antes del encuentro liguero ante el Andorra (domingo, 14.00), Gabilondo, como ya aseveró Pellicer en rueda de prensa, volvió a ejercitarse con el grupo con normalidad, buscando acortar plazos para su vuelta una fractura como la que sufrió contra el Deportivo tiene un plazo de recuperación de entre cuatro y seis semanas). Continúa con un vendaje protector en su mano derecha (Dani Lorenzo tuvo que portar uno similar durante unas semanas durante la temporada en Primera RFEF). A su vez, Puga ya se ejercita con normalidad y tiene muchas opciones de jugar este domingo, aunque quizá no desde el inicio, pues ha estado más de mes y medio parado.

Juanpe, Izan Merino y Aarón Ochoa se ausentaron en el entrenamiento del miércoles (los dos primeros por unos problemas físicos leves y el tercero por el virus gastrointestinal que han sufrido varios otros miembros de la plantilla blanquiazul) pero reaparecieron el jueves. Si bien el entrenador blanquiazul quiso ser cauto y dar importancia al hecho de que se perdieran un entrenamiento de la semana, su presencia al menos en la convocatoria es segura para los tres futbolistas. Del Malagueño, que se encuentra en el último puesto de su grupo en Segunda RFEF, entrenaron con el primer equipo Rafita, Recio y el portero juvenil Jorge Ruiz, aunque de estos se espera que sólo sea el lateral veleño el que entre en la convocatoria para el partido frente al Andorra. El central disputó en Huesca el que es hasta ahora su único partido oficial con el Málaga, y aunque no desentonó y ha seguido entrando en las listas de Pellicer, no acudió a Leganés ya que el filial jugaba un partido importante frente al Estepona y el preparador castellonense recuperaba a Montero y a Izan Merino, que puede jugar también en el eje de la zaga (de hecho, lo hizo).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión