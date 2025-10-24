Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gabilondo realiza ejercicios específicos con el preparador físico. Salvador Salas

Gabilondo vuelve a entrenar con el grupo

Con un vendaje protector en su mano derecha, el lateral derecho busca acortar los plazos para su vuelta a los terrenos de juego tras sufrir una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpiano frente al 'Depor'

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:56

El Málaga se entrenó en el Anexo de La Rosaleda (muy probablemente también lo haga este sábado) por cuestiones de operatividad por la llegada de ... la selección española femenina a Málaga, que juega este viernes en el feudo de Martiricos la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia (20.00 horas). En la penúltima sesión antes del encuentro liguero ante el Andorra (domingo, 14.00), Gabilondo, como ya aseveró Pellicer en rueda de prensa, volvió a ejercitarse con el grupo con normalidad, buscando acortar plazos para su vuelta una fractura como la que sufrió contra el Deportivo tiene un plazo de recuperación de entre cuatro y seis semanas). Continúa con un vendaje protector en su mano derecha (Dani Lorenzo tuvo que portar uno similar durante unas semanas durante la temporada en Primera RFEF). A su vez, Puga ya se ejercita con normalidad y tiene muchas opciones de jugar este domingo, aunque quizá no desde el inicio, pues ha estado más de mes y medio parado.

