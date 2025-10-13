Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gabilondo, durante el partido frente al Racing. AGENCIA LOF

Gabilondo, entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión en la mano

El lateral blanquiazul sufrió en un lance del juego una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpio de su mano derecha

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:53

Comenta

Jokin Gabilondo sufrió una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpio de su mano derecha, en un lance del juego en el duelo frente al ... Deportivo (saltó al césped en el 71 por Rafita) y estará entre cuatro y seis semanas de baja.

