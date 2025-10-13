Gabilondo, entre cuatro y seis semanas de baja por una lesión en la mano

Jokin Gabilondo sufrió una fractura espiroidea diafrisaria en el cuarto metacarpio de su mano derecha, en un lance del juego en el duelo frente al ... Deportivo (saltó al césped en el 71 por Rafita) y estará entre cuatro y seis semanas de baja.

El lateral vasco se une a la lista de jugadores blanquiazules lesionados, que en estos momentos la conforman Adrián Niño, Puga, Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor. Esta campaña la inició con un papel secundario, con Puga como el lateral diestro indiscutible, pero el granadino sufrió una lesión muscular hace poco más de un mes en el derbi ante el Granada, y ahí Gabilondo tuvo que asumir un mayor protagonismo.

Sin embargo, su rendimiento en los últimos compromisos, especialmente en el aspecto defensivo, le ha dejado muy señalado. En una cita crucial como la del domingo, Pellicer decidió apostar por el canterano Rafita para que ocupara ese puesto, y ofreció un nivel muy sólido. Con este infortunio, se espera que el filial continúe en la dinámica del primer equipo.

No paran de producirse lesiones en el Málaga en este comienzo de Liga. Aunque para el partido frente al Leganés del domingo, el cuadro de Martiricos recupera a más futbolistas de los que pierde, con la vuelta de Izan Merino, Aarón Ochoa y Montero y quizá de Niño.