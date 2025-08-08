¿Está definido ya el primer once liguero del Málaga?

El partido de presentación, siendo además el último ensayo de pretemporada, normalmente ha de ser un test inmejorable para un entrenador para probar un once ... titular que se pueda parecer mucho al del estreno liguero. El Málaga-Betis de este sábado (20.30 horas, 101 TV) será, en este sentido, un caso muy evidente, máxime ante la exigencia del rival y de ofrecer una buena imagen ante más de 20.000 seguidores.

¿Quiere decir ello que la alineación de Pellicer será la misma que la que presente una semana después ante el Eibar, en la primera jornada de Segunda? No necesariamente, pero de alguna manera sí que va a empezar a mostrar sus cartas. Nunca fue el de Nules un técnico muy dado a manejarse con un once tipo, en consonancia con los tiempos modernos del fútbol, e incluso ha sido tendente a unas rotaciones amplias en determinadas posiciones, sobre todo las de la defensa.

Así, los laterales y centrales suelen ir cambiando mucho con Pellicer. Con todo, la pasada campaña Puga y Dani Sánchez acabaron ganándoles mucho espacio a Gabilondo y Víctor García, y en los puestos de central Álex Pastor puede partir como favorito por la derecha (Murillo podría tener más opciones en una zaga de tres), con la duda entre Galilea y Montero entre los zurdos.

Pellicer es muy proclive a rotar entre los especialistas en el puesto de lateral y de central en función de los rivales y estados de forma

A día de hoy el Málaga parte con cinco bajas, las de larga duración de Moussa, Haitam y Ramón (quizás los dos primeros podrían llegar a estar disponibles antes de final de año, siempre pendientes de su evolución) y las de Alfonso Herrero y Jauregi, pero estos están mucho más cerca de reaparecer. De hecho, aunque el portero no va a estar para el Trofeo Costa del Sol no se descarta que llegue al debut liguero. De momento, sigue sin entrenarse, pero desde su llegada al Málaga sólo se ha perdido un encuentro del torneo de la regularidad, al final de la pasada campaña y en un premio de Pellicer a Carlos López.

En el centro del campo y el ataque puede que los planes del técnico estén más definidos. Luismi, Dotor y Dani Lorenzo pueden ser los tres volantes, si no se ve a Lobete por dentro. Con Larrubia en la derecha y Joaquín o Lobete en el otro costado, y con Adrián Niño en la punta del ataque. Este verano un problema físico de Luismi ha provocado que Izan Merino haya sido de largo el malaguista con más minutos este verano, pero tampoco se descarta que el canterano cuente con más participación e incluso sea compatible con el gaditano.