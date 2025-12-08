Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanfran Funes da instrucciones a sus hombres en el duelo frente al Zaragoza. Ñito Salas

Funes: «Hemos vivido ese final por no saber matar el partido»

«Si pita ese penalti, quizá debería haber pitado otros diez antes», dijo el entrenador del Málaga sobre la acción de Recio

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:45

Comenta

El tiempo de descuento, que se alió con Juan Francisco Funes en su debut, esta vez condenó al Málaga, y ya son ocho los ... puntos que deja escapar el cuadro malaguista esta temporada. En el añadido, Recio cometió un penalti dudoso, que impidió el triunfo para el conjunto de Martiricos. El entrenador lojeño no quiso excusarse en esta acción, aunque también relató que «si señala ese penalti, quizá debería haber señalado nueve más, siguiendo esa línea. Pero no nos podemos centrar sólo en el árbitro, tenemos que mirarnos a nosotros mismos antes porque sino no estaríamos mirando en las cosas que no hemos hecho bien. Creo que hemos hecho una primera parte muy bonita, hemos podido matar el partido tanto en la primera parte como en la segunda. Hemos creado ocasiones manifiestas de gol suficientes como para haber cerrado el partido, pero si no lo haces te expones a vivir un final así. Por eso y porque no hemos sostenido la presión alta durante más tiempo, no nos vamos conformes. La situación del penalti se da en el descuento, si nosotros hubiéramos cerrado el partido antes igual no hubiera importado tanto el penalti».

