Funes: «Hemos vivido ese final por no saber matar el partido» «Si pita ese penalti, quizá debería haber pitado otros diez antes», dijo el entrenador del Málaga sobre la acción de Recio

Jorge Garrido Málaga Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:45 Comenta Compartir

El tiempo de descuento, que se alió con Juan Francisco Funes en su debut, esta vez condenó al Málaga, y ya son ocho los ... puntos que deja escapar el cuadro malaguista esta temporada. En el añadido, Recio cometió un penalti dudoso, que impidió el triunfo para el conjunto de Martiricos. El entrenador lojeño no quiso excusarse en esta acción, aunque también relató que «si señala ese penalti, quizá debería haber señalado nueve más, siguiendo esa línea. Pero no nos podemos centrar sólo en el árbitro, tenemos que mirarnos a nosotros mismos antes porque sino no estaríamos mirando en las cosas que no hemos hecho bien. Creo que hemos hecho una primera parte muy bonita, hemos podido matar el partido tanto en la primera parte como en la segunda. Hemos creado ocasiones manifiestas de gol suficientes como para haber cerrado el partido, pero si no lo haces te expones a vivir un final así. Por eso y porque no hemos sostenido la presión alta durante más tiempo, no nos vamos conformes. La situación del penalti se da en el descuento, si nosotros hubiéramos cerrado el partido antes igual no hubiera importado tanto el penalti».

«Nosotros no nos queríamos meter atrás y por eso cambiamos a los primeros (a los delanteros), pero esos cambios que nos deberían haber insuflado energía no han dado ese paso adelante. No conseguimos meterles atrás ni tampoco tener tranquilidad con la pelota. Y si no tienes el balón te expones a situaciones como las que hemos vivido», comentó el técnico sobre el juego de sus hombres. Sobre Recio y el penalti, comentó que «ha hecho un grandísimo partido, y estamos muy orgullosos de él. Me ha sorprendido que desde el VAR no llamaran al árbitro para verlo. Quizá mañana lo vea y piense otra cosa, pero no lo sé». «Es importante que no seamos una montaña rusa como club. No podemos pasar de que un día ganemos y pensemos que vamos a ascender a que otro día perdamos y pensemos que vamos a descender. Tenemos un grupo muy joven, que se están dejando el alma. Se les podrá reprochar que en este partido no han marcado más goles o el penalti, pero no se puede reprochar que no hayan corrido», argumentó sobre la situación del club a nivel social.

