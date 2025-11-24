Funes: «Esta victoria era muy importante para el Málaga, y lo sabemos todos»

Funes al frente del banquillo del Málaga (3-2). Y en el descuento, ese periodo de tiempo que tantos puntos le ha costado al cuadro ... blanquiazul esta temporada (seis), sobre todo en las últimas semanas. En su primera comparecencia post partido, que fue de lo más emocionante, Funes fue preguntado por si era más importante el triunfo para él, por ser su estreno en el cargo y estando tan en duda por una parte importante del malaguismo incluso antes de dirigir su primer partido, o para los propios futbolistas, que cargaban con «una mochila muy pesada a la que se le estaban añadiendo piedras». «La victoria era muy importante para el Málaga, y eso lo sabemos todos. Hay una parte de la prensa que es pro-Málaga, otra que le da voz a todo el mundo y hay otra que le da voz a los que se quejan, y todos son malaguistas. El otro día les pregunté a los jugadores si sabían multiplicar, y luego les dije que no hacía falta que me respondieran, solamente que supieran sumar. Si queremos volver a ser un club grande, tenemos todos que sumar. Esto es el Málaga: caímos al infierno y sólo estuvimos un día, pero el que cae no suele volver al día siguiente», argumentó el técnico.

Sobre esa mochila que cargaba el conjunto blanquiazul en el aspecto mental, el técnico de Loja quiso felicitar a sus hombres porque «cuando más pesaba esa mochila, cuando todo se caía, ellos han creído. Esa tenacidad y esa persistencia nos ha llevado a conseguir la victoria». También se acordó de su madre y desveló algunos detalles sobre su vida: «Ella siempre me decía que yo era una persona que aunque se cayera de un árbol, caía de pie, y yo aquí he caído de pie. Este año se da que es mi vigésimo quinto año entrenando, y el martes eché los destinos para ser maestro, soy funcionario del Estado, para incorporarme el próximo año. Nunca pensé que esto iba a llegar (el convertirse en el entrenador del Málaga). Todo ha pasado muy rápido, y poder vivir algo así, para lo que has trabajado tanto tiempo, ves que ha merecido la pena por poder disfrutar del club que está en la mejor ciudad del mundo».

Acerca de su visión de lo acontecido en La Rosaleda, explicó que «en el descanso les eché una bronca porque en los últimos minutos de la primera parte no estábamos siendo nosotros mismos, aunque creo que hasta el 35 el equipo ha hecho muy buen partido. El cambio de estructura nos hizo cambiar el plan a la hora de presionar, y eso hizo que nos hicieran daño a la espalda y los centros laterales. Después de que ellos hicieran el segundo, les dije que no se preocuparan por lo que hiciera, que si nos marcaban cuatro nosotros teníamos que meter cinco».

En cuanto sus sensaciones personales, dijo que «creo que ha habido cosas que no se han hecho como creo que se harán en un futuro. Este equipo no es de ahora, mira cómo ascendió: vamos a vivir situaciones así más veces. Siempre digo que el resultado más remontable no es el 1-0, sino el 2-0. Creo que no necesitamos jugar tanto en función del resultado. En lo futbolístico, creo que los laterales deben ganar más altura, porque hace que los extremos aparezcan en zonas más intermedias y se genera una sinergia entre lateral y extremo que hace que aparezcan más líneas de pase.

Sobre sus decisiones tácticas en materia de sustituciones, como las de Niño y Joaquín, el granadino comentó que «creía que con Julen por Joaquín podíamos tener más verticalidad en ese lado y cerrar el partido. Y lo de Niño por cansancio del futbolista: hay que recordar que lleva sin tener continuidad muchos meses. No es fácil el trabajo que ha hecho. Hay que saber gestionar los cambios, sobre todo cuándo hacerlos. Para un jugador puede ser difícil entrar en el campo si el ritmo es alto».