Funes, en su estreno como entrenador del Málaga. Ñito Salas

Funes: «Esta victoria era muy importante para el Málaga, y lo sabemos todos»

«Un minuto nos separaba del descenso, pero el equipo ha creído y lo ha intentado ante la adversidad», dijo el entrenador del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:39

Funes al frente del banquillo del Málaga (3-2). Y en el descuento, ese periodo de tiempo que tantos puntos le ha costado al cuadro ... blanquiazul esta temporada (seis), sobre todo en las últimas semanas. En su primera comparecencia post partido, que fue de lo más emocionante, Funes fue preguntado por si era más importante el triunfo para él, por ser su estreno en el cargo y estando tan en duda por una parte importante del malaguismo incluso antes de dirigir su primer partido, o para los propios futbolistas, que cargaban con «una mochila muy pesada a la que se le estaban añadiendo piedras». «La victoria era muy importante para el Málaga, y eso lo sabemos todos. Hay una parte de la prensa que es pro-Málaga, otra que le da voz a todo el mundo y hay otra que le da voz a los que se quejan, y todos son malaguistas. El otro día les pregunté a los jugadores si sabían multiplicar, y luego les dije que no hacía falta que me respondieran, solamente que supieran sumar. Si queremos volver a ser un club grande, tenemos todos que sumar. Esto es el Málaga: caímos al infierno y sólo estuvimos un día, pero el que cae no suele volver al día siguiente», argumentó el técnico.

