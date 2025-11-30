Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funes: «Cuando han venido las dificultades nos hemos mantenido en el plan»

«El error de Alfonso es mío», dijo, reconociendo que esa acción formaba parte de la idea de partido que plantearon en Pucela

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025

Comenta

Funes, en su comparecencia posterior el empate que el Málaga consiguió en Valladolid, apeló a lo emocional y a la valentía de un equipo que ... creyó y ejecutó el plan trazado pese a las dificultades: «Me quedo con que han tenido el atrevimiento de creer en un plan y que cuando han venido las dificultades se han mantenido en el plan. El rival nos ha llevado a tener problemas, pero han sido capaces de mantenerlo», verbalizó. Incidió, además, en que quería que su equipo fuera valiente cuando llegara a tres cuartos de campo: «Tenemos que buscar área, porque ahí van a aparecer las oportunidades para hacer goles. Creo que los chicos captaron el mensaje».

