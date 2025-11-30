Funes: «Cuando han venido las dificultades nos hemos mantenido en el plan»

Funes, en su comparecencia posterior el empate que el Málaga consiguió en Valladolid, apeló a lo emocional y a la valentía de un equipo que ... creyó y ejecutó el plan trazado pese a las dificultades: «Me quedo con que han tenido el atrevimiento de creer en un plan y que cuando han venido las dificultades se han mantenido en el plan. El rival nos ha llevado a tener problemas, pero han sido capaces de mantenerlo», verbalizó. Incidió, además, en que quería que su equipo fuera valiente cuando llegara a tres cuartos de campo: «Tenemos que buscar área, porque ahí van a aparecer las oportunidades para hacer goles. Creo que los chicos captaron el mensaje».

Se reafirmó en la idea que transmitió en la previa: centrarse en los medios más que en el fin. «Perseguir un resultado nos lleva a centrarnos en algo que quizá no podemos conseguir. Lo importante es lo que vamos a hacer para lo que queremos conseguir. Lo último, a veces, no depende de nosotros», expresó. «En el fútbol, a veces, nos paramos en el dato, y hay que llenarlo de emociones. Y en ese sentido siento que el equipo está muy vivo. Tendremos días malos y días en los que las cosas no salgan bien. Pero hoy también podrían haber salido mejor. Ellos siguen el plan porque lo están sintiendo».

El gol del Valladolid vino precedido de un fallo en la salida de balón de Alfonso Herrero, que trató de seguir el plan de juego. Funes, haciendo de entrenador, dio la cara por su jugador: «El error de Alfonso es mío. Ese me lo apunto yo. Tenemos que atrevernos con todas las consecuencias».

Explicó que quiso sorprender al Valladolid a balón parado y por aire, teniendo el cuenta el terrible bagaje del equipo en ese sentido: ha encajado cuatro tantos por esa vía en lo que va de temporada. «Hay que manifestar las cosas que queremos ser», predicó. Más allá, aseguró que todos tendrán minutos y oportunidades: «Tenemos una máxima en el vestuario: que todos van a tener su oportunidad, pero ninguno va a tener todos los partidos. La primera frase condiciona la segunda. Hemos querido dar continuidad porque creemos que han hecho las cosas bien, no es un premio. Sería una gran noticia y muy sano para el grupo que fuesen alternándose, y que lo hagan haciéndolo bien».