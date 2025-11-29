Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga se entrenan en el Anexo de La Rosaleda esta semana. MARILÚ BÁEZ

Funes, ante su primer examen a domicilio con el Málaga

El nuevo técnico encara en Valladolid el reto de que el equipo reaccione de una vez fuera de casa, después de seis derrotas seguidas lejos de Martiricos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:09

Sin grandes novedades en lo táctico ni en la elección de jugadores para el once, Juan Francisco Funes solventó su debut en el Málaga sin ... una propuesta convincente, pero aliado con el resultado, aunque la victoria llegara con un gol en el añadido de Galilea. La sensación es la de que el primer gran examen del nuevo entrenador llega esta noche en Valladolid, toreando en plaza ajena, y ante el que está siendo el gran problema del equipo esta temporada, mostrar una identidad más reconocible lejos de La Rosaleda. Con seis derrotas consecutivas en las salidas (1-0 en Huesca, 2.-1 en Burgos, 3-0 en Santander, 2-0 en Leganés, 2-1 en Castellón y, 1-0 en León), no cabe hablar de infortunio, argumento válido para explicar uno o dos marcadores.

