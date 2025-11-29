Funes, ante su primer examen a domicilio con el Málaga

Sin grandes novedades en lo táctico ni en la elección de jugadores para el once, Juan Francisco Funes solventó su debut en el Málaga sin ... una propuesta convincente, pero aliado con el resultado, aunque la victoria llegara con un gol en el añadido de Galilea. La sensación es la de que el primer gran examen del nuevo entrenador llega esta noche en Valladolid, toreando en plaza ajena, y ante el que está siendo el gran problema del equipo esta temporada, mostrar una identidad más reconocible lejos de La Rosaleda. Con seis derrotas consecutivas en las salidas (1-0 en Huesca, 2.-1 en Burgos, 3-0 en Santander, 2-0 en Leganés, 2-1 en Castellón y, 1-0 en León), no cabe hablar de infortunio, argumento válido para explicar uno o dos marcadores.

Lo expresó claramente Funes ayer en la sala de prensa: «No podemos mostrar una versión en casa y otra fuera». Al Málaga le falta entrar al campo con otra determinación, y ser menos especulador. El nuevo técnico tiene una nueva oportunidad para mostrar más claramente su librillo y cuáles son las variantes respecto a la etapa de Pellicer.

Lo deberá demostrar ante un Valladolid que está dejando indiferente a su parroquia: cinco victorias, otros tantos empates y el mismo número de derrotas. Demasiado poco para un recién descendido y dudas sobre si Guillermo Almada, en su primera experiencia en Europa, fue la mejor elección. Al equipo le falta gol y depende de un 'nueve' muy de área como Latasa, con el canterano Jorge Delgado lesionado.

Ampliar Larubia, en una sesión de trabajo reciente. MARILÚ BÁEZ

Para el Málaga no es una mala oportunidad para darle continuidad a la victoria agónica ante el Mirandés y seguir sumando, con uno o tres puntos más, lo que permitiría incluso adelantar al rival. La igualdad reinante en la tabla clasificatoria tiene a una gran mayoría de equipos subiendo y bajando como la espuma a poco que encadenan dos resultados positivos o negativos, pero lo positivo es que el Málaga no se ha descolgado aún de la lucha por la sexta plaza (a cuatro puntos), aunque tampoco puede dejar de mirar hacia abajo, porque sólo tiene un punto de renta sobre la zona de descenso.

Valladolid-Málaga Posible once del Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Juric, Ponceau; Peter, Chuki, Amath Ndiaye, y Latasa.

Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García; Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Niño y Joaquín.

Árbitro: De Hena Wolf (aragonés), con González Francés (canario) en el VAR.

Campo y hora: José Zorrilla (21.00 horas, LaLiga Hypermotion TV).

Funes y su Málaga buscan ese giro a domicilio, un equipo menos condicionado a la propuesta del rival, pero lo que no cambia es la retahíla de ausencias. Con diez se estrenó el lojeño, pero esta noche serán ocho (Álex Pastor, Luismi, Ramón, Moussa, Juanpe, Brasanac, Dorrio y Ochoa) y contando con que Izan Merino, con el temor de que se le abra la herida en la cabeza que se hizo ante el Mirandés, apenas trabajó con normalidad durante la semana.

Además, Funes afronta una difícil decisión en el eje de la zaga: ¿Repetirá once? ¿Regresarán Murillo y Montero tras cumplir sanción? ¿Castigará a Galilea tras errar en los dos goles en el último partido o lo premiará por marcar el decisivo? ¿Priorizará a un filial como Recio o dará espacio a profesionales con ficha? Finalmente, Rafita, estará con el filial.