Funes es manteado por los jugadores del Malagueño tras ascender a Segunda RFEF. Migue Fernández

Funes, nuevo entrenador del Málaga

El técnico que dirigía hasta ahora al Malagueño sube al primer equipo, de la misma manera que sucedió con el propio Pellicer en su primera etapa

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

Como sucediera con el propio Sergio Pellicer en su primera etapa, que subió a dirigir al primer equipo desde el Malagueño para sustituir a Víctor ... Sánchez del Amo, Juan Francisco Funes, de 42 años, quien hasta ahora dirigía al filial, ha sido el entrenador designado por el club para dirigir al Málaga hasta el final de temporada, como acaba de anunciar el club a través de un comunicado.

