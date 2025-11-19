Funes, nuevo entrenador del Málaga

Como sucediera con el propio Sergio Pellicer en su primera etapa, que subió a dirigir al primer equipo desde el Malagueño para sustituir a Víctor ... Sánchez del Amo, Juan Francisco Funes, de 42 años, quien hasta ahora dirigía al filial, ha sido el entrenador designado por el club para dirigir al Málaga hasta el final de temporada, como acaba de anunciar el club a través de un comunicado.

El club, en este asunto liderado por Loren Juarros, estuvo sondeando diversas opciones en el mercado de entrenadores desde el martes (este periódico confirmó que uno de los nombres que se tanteaban era Rubén Albés), el día en el que fue destituido Pellicer, y ha sido Funes finalmente el elegido. El técnico lojeño llevaba seis temporadas al frente del Malagueño, logrando el ansiado ascenso a Segunda RFEF la pasada campaña. Pero el segundo equipo blanquiazul no está teniendo un buen inicio liguero en la cuarta categoría, siendo colista del grupo 4 con sólo un triunfo en 11 partidos. Será su segundo, el exfutbolista blanquiazul Francis Bravo, quien tome las riendas del Malagueño.

El reto que se le presenta ahora a Funes es enorme: si bien es cierto que cumple con dos requisitos fundamentales, que son los de ser un hombre de club y el de conocer a la perfección a gran parte de los jugadores que hoy día son figuras clave del primer equipo (casi cuarenta canteranos que han pasado por sus manos han llegado al primer plantel), debe levantar un equipo que padece numerosas bajas cada fin de semana, que apenas ha sumado ocho puntos de los últimos 33 y que se encuentra en una situación crítica a nivel clasificatorio.