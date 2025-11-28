Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funes habla con Alfonso Herrero en el entrenamiento del miércoles. Marilú Báez

Juan Francisco Funes: «No podemos mostrar una cara en casa y otra fuera»

«Si perdemos un punto, que sea por haber ido a por los tres», dijo el técnico del Málaga sobre la mentalidad que desea implementar en su equipo en los partidos fuera de casa

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:42

Comenta

En lo que será su primera salida como primer entrenador blanquiazul, Funes tiene un mandamiento claro para su Málaga: «Lo que manifestamos como locales tenemos ... que manifestarlo como visitantes. Es normal ganar más partidos en casa que fuera, y eso lo sabemos: hay muchas circunstancias que te llevan a ello, pero nosotros tenemos que adaptarnos a ellas. El campo te pide lo mismo. No podemos mostrar una cara en casa y otra distinta fuera. No me gusta ver un equipo con dos caras. Puede haber dos resultados diferentes, pero no dos versiones.

