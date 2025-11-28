Juan Francisco Funes: «No podemos mostrar una cara en casa y otra fuera»

En lo que será su primera salida como primer entrenador blanquiazul, Funes tiene un mandamiento claro para su Málaga: «Lo que manifestamos como locales tenemos ... que manifestarlo como visitantes. Es normal ganar más partidos en casa que fuera, y eso lo sabemos: hay muchas circunstancias que te llevan a ello, pero nosotros tenemos que adaptarnos a ellas. El campo te pide lo mismo. No podemos mostrar una cara en casa y otra distinta fuera. No me gusta ver un equipo con dos caras. Puede haber dos resultados diferentes, pero no dos versiones.

Acerca de si el cuadro blanquiazul saldrá con la ambición por conseguir la victoria y no mostrarse satisfecho con el empate, el técnico lojeño lanzó al aire una reflexión interesante: «El otro día vivimos una situación atípica en la temporada, en los minutos finales la moneda cayó a nuestro favor. La Liga nos regala 42 puntos nada más empezar, el fútbol es el único deporte, o de los únicos, que aun no marcando puedes conseguir un punto. Pero no podemos salir a asegurar ese punto. Si perdemos ese punto, que sea por haber ido a por los tres, hay que manifestar el querer ganar el partido. Y sobre todo por la gente: a la gente le emociona ver un gol como el primero del otro día, le emociona ver a su Málaga ir a por el partido y provocar comportamientos en el rival».

Del Valladolid, aseguró que «es un equipo curioso de analizar. Lidera la categoría en muchos datos muy importantes: es el que más presiona y que más finalizaciones totaliza. Ha conseguido dos goles en saques de esquina y no ha recibido ninguno de córner. Y sus saques de esquina defensivos, colocan a tres jugadores arriba para lanzar un contragolpe. Su técnico tiene una mentalidad agresiva. Es un equipo que a balón parado es diferencial y tiene mucha energía. Y me parece que sus números (es décimo con 20 puntos) no reflejan del todo el potencial que pienso que tiene ese equipo».

Fue la primera semana completa de Funes como técnico, pero considera que la su era comenzó «en el momento que asumí el cargo, aunque no dirigiera un entrenamiento. Para preparar el partido frente al Mirandés tuve tres sesiones, y si hubiéramos perdido lo hubiera asumido igual. Empezamos la era la semana pasada, para lo bueno y para lo malo. Me gustaría optimizar más el tiempo, pero todas esas cosas las iremos ajustando con el tiempo. Evidentemente, los buenos resultados facilitan el desarrollo de las semanas, y en nuestro caso, un minuto lo cambió todo».

El sello personal

Sobre el sello personal que busca darle a su equipo, el preparador de Loja dijo que «la lucha que se vio el otro día ya estaba antes. Ni conmigo ni con 'Pelli' el equipo ha dejado de correr y luchar, y de eso no se puede reprochar nada a los jugadores. Frente al Mirandés fue el partido del Málaga con más tiros a puerta de la temporada y en el que menos balones en largo hubo, y esa clase de comportamientos queremos que se repitan y que se conviertan en impronta del equipo, no del entrenador».

El técnico fue preguntado por Dani Sánchez y los pocos minutos del lateral esta temporada. Comentó que «muchas veces se individualiza en las decisiones. Tenemos a otro compañero ahí (Víctor García). Yo sólo puedo hablar del partido que llevamos, y siento que en el apartado defensivo tenemos que dar un paso adelante. Llevamos un '-4' en situaciones a balón parado. Cada jugador te aporta diferentes comportamientos en cada puesto, y quizá Víctor ahí te da un comportamiento más defensivo. No hay algo en concreto que esté llevando a Dani a ese déficit».

También habló sobre Pablo Arriaza y si podría ser el próximo canterano del Málaga en debutar: «Pablo es jugador del Málaga, igual que yo antes de dirigir al primer equipo era entrenador del Málaga. Los jugadores del filial tienen que sentirse que son jugadores del Málaga y que tienen que estar preparados para ayudar. Lleva muchos años demostrando lo que puede hacer, y tengo mucha esperanza en lo que puede llegar a ser».