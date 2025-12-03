Funes: «Cuando no igualas al rival en el otro fútbol, es muy difícil»

El Málaga consumó este miércoles otro fracaso copero que sumar a su extensa lista de equipos de una categoría inferior a la suya contra los ... que ha caído en la competición del 'KO'. También supuso la primera derrota de Funes como técnico blanquiazul. El lojeño ya habló de la importancia de corresponder con la misma ambición por llevarse el encuentro que tendría el rival. El lojeño explicó que «cuando no igualas al otro equipo en ilusión, ambición e intensidad, es muy difícil conseguir la victoria. Si no eres capaz de imponerte en el resultado, tienes que hacerlo en intensidad, en el 'otro fútbol'. Sino, tienes un problema. En el primer gol fallamos en muchas cosas, permitimos que nos hicieran daño por fuera. Competir bien pasa por dominar esa clase de duelos y tener contundencia».

Su equipo dominó de manera clara en la primera mitad, pero no fue capaz de concretar ninguna de las ocasiones de las que dispuso: «Fue un partido de circunstancias. No hemos podido mantener la idea de la primera parte. Tuvimos que cambiar de altura en la segunda, y no hemos podido dominar en las acciones de segunda jugada. Hubo cambios obligados por lesión y varias otras circunstancias. Durante la tarde perdimos a Dani (Lorenzo) por ese virus, y luego Aarón Ochoa y Haitam venían de lesión. En otras circunstancias hubiéramos mantenido la estructura».

Preguntado por sus palabras en la anterior rueda de prensa que dio, el preparador lojeño argumentó que «veía la Copa como una oportunidad para que algunos jugadores tuvieran minutos (debutaron ayer Pablo Arriaza e Ibon Badiola), y ahora hemos perdido esa oportunidad. Es un día duro, pero ahora hay que cerrar ese paréntesis que es la Copa y focalizrnos en la Liga, en la que hay una igualdad muy grande. Recibimos al Zaragoza: si ya es difícil ganar un partido en esta categoría, ellos vienen de ganar tres seguidos».

Quiso pedir disculpas a la afición: «Les hemos quitado la oportunidad de vivir un partido bonito (había muchas opciones de que el Málaga recibiera a un equipo de Primera en dieciseisavos), pero saben que hay que centrarse. Nosotros tenemos que hacer que nos lleven en volandas», sentenció.