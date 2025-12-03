Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funes, durante el partido de Copa en Talavera de la Reina. AGENCIA LOF

Funes: «Cuando no igualas al rival en el otro fútbol, es muy difícil»

«Es un día duro, pero ahora hay que cerrar el paréntesis de la Copa y focalizarse en la Liga», dijo el entrenador del Málaga tras la derrota

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Enviado especial a Talavera de la Reina (Toledo)

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:01

El Málaga consumó este miércoles otro fracaso copero que sumar a su extensa lista de equipos de una categoría inferior a la suya contra los ... que ha caído en la competición del 'KO'. También supuso la primera derrota de Funes como técnico blanquiazul. El lojeño ya habló de la importancia de corresponder con la misma ambición por llevarse el encuentro que tendría el rival. El lojeño explicó que «cuando no igualas al otro equipo en ilusión, ambición e intensidad, es muy difícil conseguir la victoria. Si no eres capaz de imponerte en el resultado, tienes que hacerlo en intensidad, en el 'otro fútbol'. Sino, tienes un problema. En el primer gol fallamos en muchas cosas, permitimos que nos hicieran daño por fuera. Competir bien pasa por dominar esa clase de duelos y tener contundencia».

