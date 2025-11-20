Funes: «Sé que la gente podía ester esperando a alguien con más cartel, pero va a salir bien»
El nuevo entrenador del Málaga agradece la confianza demostrada por el club en su trabajo y recalca que ya ha dirigido a catorce jugadores de la plantilla «y a alguno más de cuatro años»
Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:53
El nuevo entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, y el director deportivo, Loren Juarros, comparecieron este jueves al mediodía durante una hora en una intensa ... rueda de prensa en la que el técnico granadino expuso sus primeras ideas y, sobre todo, demostró mucha coherencia en sus planteamientos y un encaje en la filosofía del club
«Quiero agradecer la confianza que han depositado en mí Jose María (Muñoz) y Loren, que ha tenido un convencimiento claro de lo que quería hacer. Luego, lo ha demostrado con hechos», fueron sus primeras palabras. «Estoy muy ilusionado y llevo mucho tiempo aquí. Sé lo que es este club, porque llevo más de un lustro y sé la responsabilidad que conlleva. Hace cuatro años pude entrenar al primer equipo (subió a una sesión de trabajo en una interinidad), pero las circunstancias no se dieron. En un proyecto de otro tipo no hubiera sido posible. Uno afronta el reto y espero que sea positivo», añadió en una larga exposición en la que abordó muchos temas.
Un entrenador sin mucho nombre
Abordado sobre que su nombre no ha llenado mucho a la afición malaguista, ávida de técnicos con más bagaje, expuso: «Es una oportunidad única. Sé que la gente podría estar esperando a alguien con más cartel, pero en mí van a encontrar a esa persona que va a trabajar con una ilusión tremenda. Me siento muy identificado con el proyecto. Me siento partícipe y ojalá con el paso del tiempo me pueda sentar otra vez aquí. Sobran las palabras y faltan los hechos a partir de aquí».
Sin dormir
Esta va a ser especialmente una semana complicada para Funes, que manifestó que ha descansado poco. «Soy una persona de dormir poco. Ojalá que siga siendo así. Esta noche he dormido poco por la ilusión que representa esto para mí. Imaginaos lo que significa que un entrenador del filial pueda vivir esta situación. Es muy ilusionante. Todas las horas que le echemos al Málaga van a ser pocas. Nuestras horas de sueño van a estar bien invertidas».
Un entrenador con un plus
«Tengo la suerte de que conozco bien el club y he visto pasar a muchos entrenadores. Sé lo que representa, y todo mi cuerpo técnico han formado parte de cuerpos técnico míos antes, lo que es una ventaja. Conozco muy bien a toda la plantilla. Con muchos de ellos he compartido experiencias de varias temporadas. Creo que hay una plantilla con mucha valía. Con la capacidad que ellos tienen estoy seguro de que esto va a salir adelante. Lo que nos ha pasado ha sido el infortunio de las lesiones, que ha ido mermando a nivel de puntos».
No es una cuarta opción
Funes se refirió a la circunstancia de que Loren hablara también con tres entrenadores de fuera, un 'casting' que no cuajó en nada. «Nunca me he sentido ni primer plato ni postre. Siempre he estado dispuesto a aportar donde me lo han pedido. Ya era motivo de orgullo que me vean preparado y tengo confianza plena y creo que va a salir bien. Cuando uno coge un equipo a mitad de temporada la dificultad añadida es que no tienes un proceso para construir, pero ha habido catorce jugadores que han trabajado conmigo, y alguno más de cuatro años. Va a ser más fácil. Sigo siendo el mismo que vieron hace muchos años, con esa idea que les mostraba».
Buenas palabras hacia Pellicer
«A Pellicer le deseo suerte. Es una leyenda de este club. Seguro que le va a ir bien. Pero la situación no es la idílica, porque si no, no estaría sentado. No es la primera vez que tomo el testigo de Sergio», recordó, y añadió otra coincidencia curiosa: «La única vez que subí al primer equipo nos enfrentábamos al Mirandés, y ahora también, y lo estamos preparando».
