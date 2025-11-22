Funes debutará con el Málaga en zona de descenso

El Málaga ha entrado de forma provisional en zona de descenso con los resultados que se han dado hasta ahora en la decimoquinta jornada, pero ... sin que haya jugado aún su encuentro, que será este domingo, a las 21.00 horas, ante el Mirandés y en La Rosaleda.

A falta de conocer lo que haga el Huesca este domingo (16.15 horas) en El Alcoraz ante el Sporting podría bastarle con puntuar para seguir fuera de las cuatro últimas posiciones. Pero un triunfo del equipo oscense elevaría la exigencia, y el Málaga podría verse obligado a ganar para no perder posiciones y que la etapa de Funes en el banquillo no arranque con una caída a los puestos de peligro.

En todo caso, el nuevo preparador malaguista afrontará el partido de su debut con esa presión. Su equipo saldrá al campo ante el Mirandés desde la zona de descenso. Actualmente es decimonoveno y suma 15 puntos con un -2 en la diferencia general de goles, los mismos que el Huesca (vigésimo, con -7) y la Real Sociedad B, decimoctava con 2 y que jugará en Anoeta este lunes (20.30) ante el Valladolid.

Es el empate del Granada este sábado (1-1 ante el Córdoba) lo que lo ha sacado de la zona de descenso provisionalmente. Es decimoséptimo, con 16 puntos y -3, con lo que un simple empate del Málaga permitiría adelantarlo de nuevo.