La plantilla malaguista, en una sesión reciente de trabajo. MARILÚ BÁEZ

Funes debutará con el Málaga en zona de descenso

El empate del Granada este sábado sitúa a los blanquiazules de forma provisional en los puestos calientes, pero a falta de lo que pueda lograr en su cita en La Rosaleda ante el Mirandés este domingo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:37

El Málaga ha entrado de forma provisional en zona de descenso con los resultados que se han dado hasta ahora en la decimoquinta jornada, pero ... sin que haya jugado aún su encuentro, que será este domingo, a las 21.00 horas, ante el Mirandés y en La Rosaleda.

