Funes, durante un entrenamiento de la semana pasada. Marilú Báez

Funes: «La Copa nos tiene que servir más allá del resultado, aunque la derrota ahí no entra»

«Hay que verla como una oportunidad para jugadores tengan minutos, porque un futbolista se enfunda la camiseta del Málaga una vez y ya no sabe cuándo se la va a volver a poner», dijo sobre una posible revolución en el once

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:27

Comenta

El miércoles (20.00 horas) en Talavera será el estreno de Funes en la Copa del Rey. El Málaga no ha tenido mucho éxito históricamente ... en el torneo del 'KO', y cuando el equipo no va bien en Liga, siempre se abre el debate acerca de la importancia que se le debe atribuir a esta competición. Para el lojeño, la Copa «nos tiene que servir, no puede verse como una situación engorrosa o tediosa porque te pueda romper la dinámica habitual. Hay que verla como una oportunidad para que jugadores tengan minutos con la camiseta del Málaga, porque un futbolista se enfunda la camiseta del Málaga una vez y ya no sabe cuándo se la va a volver a poner. La Copa hay que verla como una oportunidad y aprovecharla. Ahí la derrota no entra. Pero eso no significa sólo conseguir un resultado, que evidentemente también es importante. Pero la situación de la Copa tiene que ir mucho más allá de cómo acabemos».

