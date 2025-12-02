Funes: «La Copa nos tiene que servir más allá del resultado, aunque la derrota ahí no entra»

El miércoles (20.00 horas) en Talavera será el estreno de Funes en la Copa del Rey. El Málaga no ha tenido mucho éxito históricamente ... en el torneo del 'KO', y cuando el equipo no va bien en Liga, siempre se abre el debate acerca de la importancia que se le debe atribuir a esta competición. Para el lojeño, la Copa «nos tiene que servir, no puede verse como una situación engorrosa o tediosa porque te pueda romper la dinámica habitual. Hay que verla como una oportunidad para que jugadores tengan minutos con la camiseta del Málaga, porque un futbolista se enfunda la camiseta del Málaga una vez y ya no sabe cuándo se la va a volver a poner. La Copa hay que verla como una oportunidad y aprovecharla. Ahí la derrota no entra. Pero eso no significa sólo conseguir un resultado, que evidentemente también es importante. Pero la situación de la Copa tiene que ir mucho más allá de cómo acabemos».

Se esperan varios cambios en el once para este partido, pues el preparador de Loja repitió en Valladolid la alineación de su debut ante el Mirandés. El principal será en la portería, como dejó entrever al ser preguntado por Carlos López: «El partido es una oportunidad para nuestros jugadores, y probablemente esto no será diferente para Carlos. Él está en una gran dinámica. En la portería no es diferente a lo que ocurre en otras posiciones que tenemos, así que puede ser una oportunidad para él».

Habló de varios otros nombres propios. De Haitam, aseveró que «está compitiendo bien, jugó algunos minutos en mi primer partido, y en la primera ronda de Copa. Pero probablemente no esté todavía como para jugar durante tiempos muy prolongados. Tenemos que ir asegurándonos que va cumpliendo plazos y que va tolerando las cargas, a partir de ahí iremos aumentando sus minutos. Pero es difícil vislumbrar que pueda jugar tanto tiempo, sobre todo en un partido que espero que sea de un ritmo muy alto». Explicó que con Moussa, que la pasada semana se reincorporó de manera parcial a los entrenamientos, «sucede algo parecido. Hace mucho tiempo que ninguno de los dos completa un partido o juega tres o cuatro partidos consecutivos». «Aarón Ochoa tuvo un golpe con su selección pero ya está apto», y de Pablo Arriaza y Rafita confirmó que «van a viajar y van a jugar los dos», si bien no dijo si lo harían de inicio.

Acerca del rival, el Talavera, que cambió de entrenador el día antes del choque, dijo que «estábamos hablando de que se podía dar esa circunstancia debido a los resultados del equipo (cinco derrotas consecutivas y en puestos de descenso en Primera RFEF). Eso no es del todo cómodo para nosotros porque hace que vivamos ahora un poco con más incertidumbre con respecto a lo que puedan hacer. Sabemos que los partidos de Copa, sobre todo como visitantes, pueden ser bastante difíciles. Es el torneo de la épica y de las sorpresas. Ellos saben que este partido puede servir para que vivan una bonita historia y estoy seguro de que lo harán con mucha ilusión. Esa ilusión puede hacer que estén a un gran nivel y nosotros tenemos que igualar eso. Desde ahí pueden comenzar nuestras opciones de ganar. Quiero remarcar que no vemos este partido como un trámite».