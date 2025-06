Fernando Sanz: «Siempre estaré a disposición del Málaga, como si es para cortar el césped, aquí he sido muy feliz»

Madrileño de nacimiento pero malagueño de corazón. Así se considera Fernando Sanz. El icónico exfutbolista y quien fuera tanto jugador como expresidente e incluso máximo ... accionista del Málaga antes de la llegada del jeque Al Thani, es una de las estrellas que durante este martes y miércoles participa en el torneo de pádel para exfutbolistas World Padel Soccer. Un evento creado por el profesional del pádel marbellí José Bernal e impulsado por el ayuntamiento de Marbella.

El día previo al torneo, es decir, este lunes, Sanz, muy implicado en la difusión y promoción de este torneo desde sus inicios, atendió a SUR en el Club de Pádel Los Granados, donde se desarrolla el evento. Y, entre otras cuestiones, recordó con cariño su etapa como malaguista tanto en el campo como en los despachos. «Me hubiesen gustado muchas cosas, pero nosotros teníamos lo que teníamos y fuimos felices. Creo que fue una época preciosa para mi en lo personal, y para el malaguismo, creo que fue una época en la que el Málaga estuvo más cerca que nunca de la gente y muy metido en la ciudad. Eran tiempos difíciles pero había una simbiosis y una gran unión entre afición y el club. La gente tenía un sentimiento de pertenencia complicado de conseguir», recordó.

Tras su etapa en el Real Madrid, Fernando recaló en el club de Martiricos como jugador en la campaña 1999-20 y vistió de blanquiazul hasta 2006, cuando decidió colgar las botas, además como capitán. Fue al cierre de esta etapa cuando se convirtió en el accionista mayoritario de la entidad (97% de las acciones) y presidente. En el cargo se mantuvo hasta 2010, cuando, dada la situación económica del club, este se puso a la venta, recalando en manos del jeque Al Thani.

Aunque ya han pasado 15 años desde entonces, Sanz aún echa de menos aquella etapa porque como asegura, este club siempre formará parte de su vida: «Siempre digo que el día que me llame el Málaga, siempre estaré a su disposición, porque Málaga para mi es algo especial, es algo de mi historia y de mi familia. Siempre lo he dicho, el día que me llame estaré ahí para lo que sea, como si es para cortar el césped o limpiar sillas, todo lo que sea por ayudar«. Y es que la entidad no sólo ha formado parte de él a nivel profesional, sino también personal: »Aquí he sido muy feliz, vengo todos los años, mis hijos han nacido aquí la gran mayoría, se sienten malagueños y aunque la gente siempre me vincula con el Real Madrid, pero el Málaga también me tira mucho, ha sido muy importante en mi vida y si me llama para ayudar, aquí me vengo a lo que haga falta».

Sobre La Rosaleda como sede para el Mundial

A día de hoy, Fernando, que lleva a cabo numerosos proyectos, vinculado con La Liga, como comentarista e incluso, como principal responsable de la RFEF en la parte española de la organización del Mundial de 2030 junto a Marruecos y Portugal. Es más, el exmalaguista realizó numerosas visitas al estadio de La Rosaleda y ha formado parte activa del proceso de su elección como sede para esta cita internacional. Así lo refrenda: «He participado activamente en todo el proceso. Era un proyecto bastante chulo e interesante, acorde a la ciudad, porque la ciudad crece y el estadio tiene que crecer porque la capacidad es insuficiente y es una gran noticia para Málaga y para la candidatura del Mundial».

De hecho, sobre la actualidad de las obras del estadio, añade: «Era un proyecto ambicioso, cumplía con todos los requisitos de la FIFA y salió seleccionado. Es una grandísima noticia, si se ha conseguido la financiación, mejor aún, están cumpliendo con lo que dijeron en su día».

Estos dos días, Fernando competirá en el Club Los Granados de Marbella en esta cuarta edición de World Padel Soccer, evento al que está muy vinculado y en el que compartirá pista con otras grandes estrellas mundiales de la talla de Fernando Llorente, David Silva, Soldado, Pantic, Xavi Prieto, Rubén de la Red o exmalaguistas como Recio, Valcarce o Sergio Sánchez. No he fallado ninguna edición y siempre desde el primer día he estado ayudando y empujando para hacerlo posible, junto a José. Ahora hay hasta futbolistas que llaman para participar y algunos se quedan fuera porque no tenemos más espacio. El evento ha crecido mucho, sólo hay que decir que entre todos los participantes reunimos más de 100 millones de seguidores en las redes sociales, que es un dato muy significativo. Además es un torneo a puertas abiertas, con campeonas de Europa, de la Champions, del mundo, de la Liga… Y la gente puede venir a echarse fotos y a charlar con los futbolistas, eso no te lo dan muchos torneos»