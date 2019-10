El Málaga, a afianzar su mejoría Claudia, en el primer partido de la temporada en casa. / FRANCIS SILVA El cuadro que entrena José Herrera recibe al Valencia B en Rincón de la Victoria esperanzado en dar continuidad al primer triunfo liguero MARINA RIVAS Domingo, 20 octubre 2019, 01:56

Una vez sabido lo que se siente al conseguir la primera victoria de la temporada, ahora toca afianzar el trabajo y a la propia plantilla sumando de tres en tres. No para mantenerse, sino para reivindicar el espacio del Málaga en la parte alta de la tabla. El cuadro que entrena José Herrera recibe este domingo, a las 16.00 horas, al Valencia B en el Francisco Romero de Rincón de la Victoria. No es la primera vez que se trasladan a este complejo, incluso se entrenan últimamente en él y no en la ciudad deportiva de la Federación, para habituarse al juego sobre césped artificial, que reina en la mayoría de los feudos rivales de Segunda División.

El cuadro blanquiazul llega a esta sexta jornada más optimista que nunca, dado que en su último encuentro consiguieron su primer triunfo y, además, a domicilio, (1-2) ante el Cáceres. Un resultado para poner fin a la interminable racha de empates y para empezar a escalar puestos en la clasificación. Ahora el conjunto malagueño es undécimo, todavía en la parte media-baja, pero cada vez más cerca de los puestos de arriba. Para pensar en grande, obtener hoy su segunda victoria será crucial, dado que el filial taronja (con siete puntos), es el que marca el ecuador de la tabla.

Este cuenta con un punto más, fruto de dos victorias y un empate. Sin embargo, cabe destacar que el Valencia B todavía no ha anotado ante los 'grandes' de la categoría. Comenzó ya a mostrarse goleador cuando se midió al Juan Grande y al Tacuense, dos de los cuadros de la parte baja.

El rival

Además, como todo equipo filial, el promedio de edad de la plantilla del Valencia B es muy reducido, uno de los más jóvenes de la categoría, con poco más de 19 años. Un combinado formado casi íntegramente por jugadoras españolas (salvo una francesa ) y que han crecido en casa. La inexperiencia de este rival será su talón de Aquiles frente al Málaga, con un grado mayor de aplomo y de madurez en la mayoría de sus jugadoras. En cuanto a las rivales a las que prestar atención, cabe destacar a la delantera de 20 años Claudia, autora de dos tantos en el último partido. El resto de goleadoras no ha repetido.

Mientras, por parte del cuadro blanquiazul, la malagueña María Ruiz, la capitana Adriana (con dos dianas) o la viguesa Carol, que acaba de ser campeona de los Juegos Mundiales de Doha con la selección española de fútbol-playa, parten como las mayores bazas locales cara al gol. Es una ocasión perfecta, la que se plantea hoy, para dar continuidad a la racha de triunfos y empezar a tutear a los rivales de arriba.