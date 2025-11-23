El exmalaguista Baha, más cerca de tener sucesor

Cada vez va más en serio que Nabil Baha tenga sucesor al menos a su nivel. El exmalaguista se puede sentir orgulloso de su vástago ... Ziyad, que ha brillado con luz propia estos días en el Mundial sub-17, en Catar, y que hay que recordar que es malagueño de nacimiento (lo hizo el 10 de agosto de 2009), pese a que compite con la selección de origen familiar, Marruecos.

Ziyad se despidió del torneo en los cuartos de final (1-2 ante Brasil) marcando de penalti y con cuatro dianas, lo que lo coloca cuarto en la tabla de goleadores a falta de que desde este lunes se disputen las semifinales y la final.

El exdelantero Nabil, que jugó entre 2007 y 2011 en el cuadro malaguista, ejerce ahora de entrenador de su hijo en la selección, al que considera una especia de 'nueve y medio'. Ziyad comenzó en el FUS Rabat, pero en 2023 pasó a la cantera del Málaga, hasta que de en junio de 2024, de cadete, se marchó a la del Betis. Con Marruecos ya se proclamó campeón en abril de la Copa África sub-17, venciendo en la final a Mali por penaltis.

Pero no sólo brilla Ziyad, sino también su hermana Mayssa, en la cantera del Barcelona, y que ha sido la jugadora más joven de la historia en marcar con Marruecos sub-17, a los 14 años, aunque debutó en este escalón a los 12.