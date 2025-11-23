Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nabil Baha y su hijo Ziyad. INSTAGRAM

El exmalaguista Baha, más cerca de tener sucesor

Su hijo Ziyad, también delantero y malagueño de nacimiento, destaca en el Mundial sub-17 con Marruecos, combinado dirigido por su padre y que fue apeado por Brasil en los cuartos de final

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:00

Cada vez va más en serio que Nabil Baha tenga sucesor al menos a su nivel. El exmalaguista se puede sentir orgulloso de su vástago ... Ziyad, que ha brillado con luz propia estos días en el Mundial sub-17, en Catar, y que hay que recordar que es malagueño de nacimiento (lo hizo el 10 de agosto de 2009), pese a que compite con la selección de origen familiar, Marruecos.

