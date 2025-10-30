Tiempo de revancha para el Málaga en el Muñoz Pérez

Un año menos un día después, el Málaga vuelve a estrenarse en la Copa del Rey ante el Estepona, en una caprichosa coincidencia que da ... pie a la revancha de los blanquiazules (este jueves vestirán con su primera camiseta, pero con pantalón blanco). No será esta vez en La Línea, sino en el Muñoz Pérez, y esta vez al cuadro de Martiricos se le pueden agotar las excusas si no sale airoso. «Vamos con la máxima ilusión», sentenció ayer Pellicer, y esa frase seguramente se la podría haber oído a cualquier entrenador del Málaga en otra época o al frente de un equipo que visita a otro de categoría inferior.

Estepona-Málaga (primera ronda de la Copa del Rey) Posible once del Estepona: Alfonso Liceras; Marín, Caro, Cristian, Alberto; Javi Duarte, Sandji; Castedo, Ale Contreras, Tato, y Dani Sancho.

Posible once del Málaga: Carlos López; Gabilondo, Recio, Galilea, Dani Sánchez; Izan Merino, Brasanac, Ochoa; Dorrio, Jauregi y Lobete.

Árbitro: Sánchez Villalobos (Almería).

Campo y hora: Muñoz Pérez (este jueves, 21.00, Andalucía Televisión).

En la víspera, la Copa del Rey interesa, y la motivación es máxima, pero luego toca demostrarlo en el terreno de juego, el de hoy de césped artificial (bote del balón alto, diferente), y en el caso del Málaga es un torneo del todo maldito. Cuesta entender y creer que su techo sean las semifinales, ante la multitud de clubes españoles de perfil medio que han pisado la última ronda. Y desde luego no es el contexto histórico de la entidad (ocho años alejada de Primera División) como para soñar con una proeza de ese calibre, pero quién sabe en el torneo de las sorpresas.

Los partidos tienden a igualarse ante el plus de interés que le pone el equipo de casa y el hecho de que, inevitablemente, el visitante se sienta favorito y tienda a pensar que puede resolver con menos esfuerzo. Esa es la teoría, porque hasta este 2025 y con el nuevo formato de partido único desde el arranque en sólo tres de cerca de cien eliminatorias con equipos de Primera División se dio la sorpresa. Este año ya se ha visto la del Oviedo en Orense, ante un colista en Primera RFEF.

Carlos López, Ochoa, Dorrio y Haitam, los que menos han participado hasta ahora en la Liga, son fijos para jugar hoy, ya sea o no como titulares

Aunque Sergio Pellicer no es de un once tipo, en la plantilla, pese a las ausencias, hay elementos de sobra para componer un once con jugadores menos habituales y necesitados de rodaje. En la cabeza de todos están los Carlos López (hasta ahora sólo ha jugado partidos oficiales en este torneo, salvo uno liguero en mayo como premio final), Ochoa, Dorrio y Haitam, pero también Gabilondo (con su férula), Recio, Galilea, Dani Sánchez, Izan Merino, Brasanac (sancionado el fin de semana) y Jauregi parecen llamados a jugar mucho, la gran mayoría de titulares.

Que se repita lo sucedido aquel 31 de octubre de 2024 (se llegó a la prórroga tras un 1-1 y acabó en un 3-2) es difícil, pero no sólo por negligencia malaguista. El Estepona no es el de hace un año, Cunde la impaciencia por crecer en este club desde la entrada de Globalia en su propiedad. Se suceden los entrenadores, pero el equipo no sólo no mejora, sino que incurre en el riesgo de caer a Tercera RFEF. De hecho, ahora ocupa puesto de descenso y, como curiosidad, sólo ocho de los jugadores de la pasada campaña siguen en la plantilla.

Ampliar Gabilondo, con una férula, que puede reaparecer tras su lesión en un hueso de su mano derecha. MIGUE FERNÁNDEZ

«La confianza está. Al final, como se dice siempre, juegan once contra once. Intentaremos con nuestras armas, que seguro que son peores que las del Málaga, pero por ilusión no nos van a ganar», sostuvo ayer Xavi Molist, entrenador del Estepona y en su momento canterano de La Masía. Se prevé casi un lleno. Se han vendido más de 3.300 entradas (sobre un aforo de casi 3.800).