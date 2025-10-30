Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Herrero, junto a Carlos López, que se prevé que tenga una oportunidad de jugar hoy en Estepona. MIGUE FERNÁNDEZ

Tiempo de revancha para el Málaga en el Muñoz Pérez

Un año después el equipo repite visita al Estepona en su estreno copero, pero con el deseo de que no se repita el traspié (3-2) de entonces

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Un año menos un día después, el Málaga vuelve a estrenarse en la Copa del Rey ante el Estepona, en una caprichosa coincidencia que da ... pie a la revancha de los blanquiazules (este jueves vestirán con su primera camiseta, pero con pantalón blanco). No será esta vez en La Línea, sino en el Muñoz Pérez, y esta vez al cuadro de Martiricos se le pueden agotar las excusas si no sale airoso. «Vamos con la máxima ilusión», sentenció ayer Pellicer, y esa frase seguramente se la podría haber oído a cualquier entrenador del Málaga en otra época o al frente de un equipo que visita a otro de categoría inferior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  3. 3

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  4. 4

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  5. 5 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  9. 9

    La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tiempo de revancha para el Málaga en el Muñoz Pérez

Tiempo de revancha para el Málaga en el Muñoz Pérez