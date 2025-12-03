Enésima eliminación copera malaguista ante un rival de categoría inferior

La Copa del Rey vuelve a convertirse en el torneo de los horrores para el Málaga. Aunque se cobró la venganza en la primera ronda ... ante el Estepona (1-3) por lo acontecido el año anterior, en Talavera (2-1) no dio la talla, en lo que supone una nueva eliminación copera ante un rival de inferior categoría.

Es importante destacar, en este caso, la situación con la que llegaba el cuadro local: el día antes del duelo despidió a su entrenador y a las pocas horas nombró a Sandroni, que se estrenaba en el cargo, a causa de los malos resultados recientes, pues acumulaba cinco derrotas consecutivas (la última victoria anterior a esta fue precisamente en la ronda anterior de la Copa), y es penúltimo en el Grupo 1 de Primera RFEF.

El Talavera se une a una extensa lista de equipos de categorías más bajas que le metió mano al Málaga en la competición del 'KO'. Sólo en este siglo, algunos de los casos más sonados son el del ya mencionado Estepona la pasada campaña en La Línea (3-2 tras prórroga), el Gimnástic de Tarragona (2-1 en la temporada 2022-23, aunque de esta eliminación se resarciría al curso siguiente y de qué manera), el Rayo Majadahonda (1-0 en la 2021-22), el Escobedo cántabro (2-0 en la 2019-20), en La Rosaleda ante el Almería (1-2 en la 2018-19), el Numancia a doble partido en la 2017-18, el Córdoba con la catastrófica actuación del guardameta blanquiazul Boyko o la del Mirandés en la 2015-16. En total, trece (contando al Talavera).

La mayor alegría copera en la historia reciente del Málaga fue durante la 2014-15, con Javi Gracia en el banquillo de La Rosaleda. En los dieciseisavos de final, el cuadro malaguista superó al Deportivo (1-1 en Riazor y 4-1 en casa); superó en octavos al Levante (triunfo por 2-0 y derrota por 3-2), cayendo en cuartos ante el Athletic (0-0 como local y derrota por 1-0 en San Mamés), y probablemente se podría haber alcanzado el pase a las 'semis' de no haber dado tanta prioridad a la Liga, pues salió con bastantes suplentes.

En el curso en Primera RFEF, también tuvo una sólida aventura copera: ganó en Barakaldo en los penaltis, venció al Eldense, en ese momento en Segunda División, cayendo en la siguiente ronda ante una Real Sociedad de Champions por 0-1 en Martiricos.