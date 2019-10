Los empleados del Málaga, sin constancia del plan de viabilidad El consultor del jeque, Richard Shaheen, en La Rosaleda. / Germán Pozo Una nota interna a los trabajadores enviada el pasado jueves deja constancia de que el club no ha informado a la representación legal de los empleados de ningún ajuste laboral PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 17 octubre 2019, 14:49

Los trabajadores del Málaga no tienen constancia del plan de viabilidad del club, como se desprende de un comunicado interno transmitido por el Comité de Empresa de la entidad a través del sindicato Comisiones Obreras. Esta nota fue difundida el pasado jueves entre los trabajadores, que en los últimos meses tienen motivos de preocupación fundados ante la posibilidad de que el plan signifique una regulación de empleo en la plantilla.

De esta forma, el consultor enviado por el jeque, Richard Shaheen no ha informado de ningún ERE en el club a los trabajadores hasta el momento como posible medida en el plan de viabilidad ofrecido a LaLiga. «A fecha de hoy la entidad no ha citado a la representación legal para iniciar ningún tipo de expediente de regulación del empleo o modificación de las condiciones de trabajo», deja clara la nota.Además, argumenta que «un plan de viabilidad que tenga como eje central la destrucción de empleo de la plantilla operativa está abocado al fracaso, porque es imprescindible para la continuidad del club y el despido de la misma conllevaría un gasto económico superior a pago de sus salarios». Al mismo tiempo condena los «salarios altos» que se vienen abonando a «determinadas personas». Finalmente, se pide «prudencia» a los medios «a la hora de difundir informaciones no contrastadas».

El comunicado difundido a los trabajadores fue este:

«Buenas tardes,

Desde hace semanas estamos leyendo y escuchando distintas informaciones relacionadas con el «plan de viabilidad» del Málaga CF. Desde el Comité de Empresa queremos reiterar que a fecha de hoy la entidad no ha citado a la Representación Legal para iniciar ningún tipo de expediente de regulación de empleo o modificación de condiciones de trabajo. Asimismo, tampoco ha remitido información sobre este «plan de viabilidad» ni de cómo afectará a los/as trabajadores/as de este club.

La plantilla pasa por momentos muy complicados, se encuentran preocupados por la situación del club, con el que mantienen una vinculación y compromiso que excede de una relación meramente laboral. Además, en las distintas informaciones «no contrastadas» hablan de pérdida de empleo, con el drama que esto supone para cualquier persona.

Aprovechamos este comunicado para manifestar que, un plan de viabilidad que tenga como eje central la destrucción de empleo de la plantilla operativa del club está condenado al fracaso. La plantilla operativa es imprescindible para la continuidad del club y el despido de la misma conllevaría un gasto económico superior al pago de sus salarios, puesto que ninguno de ellos son receptores de los «salarios altos» que este club viene abonando a determinadas personas. Recordamos que los salarios del personal operativo no son altos y vienen regulado por las tablas del Convenio Colectivo.

Esperamos que todo lo expuesto se tenga en cuenta por el club antes de presentar el plan de viabilidad y que, aquellos que tienen en su mano contribuir con la recuperación económica respondan con responsabilidad. Por último, pedimos prudencia y respeto a la hora de publicar ciertas informaciones no contrastadas, pedimos solidaridad con la plantilla y el momento de incertidumbre que vive ante la falta de información oficial. Cualquier cambio o información se trasladará puntualmente a todos/as los/as trabajadores/as.

Atentamente

Comité de Empresa Málaga CF«.