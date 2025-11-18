El emotivo vídeo del Málaga para despedir a Sergio Pellicer
«Quiero que me recuerden como un malaguista más, que sufre, que disfruta, con sangre blanquiazul», comentaba el técnico al inicio
Málaga
Martes, 18 de noviembre 2025, 22:33
Una despedida de lo más emotiva, a la altura de la figura a la que se dice adiós. El Málaga publicó en redes sociales un ... vídeo para homenajear a Sergio Pellicer, después de que fuera destituido como técnico blanquiazul. El club rescató unas declaraciones que hizo tras alcanzar los 150 partidos al frente del banquillo, en las que el de Nules decía que «quiero que me recuerden como un malaguista más, que sufre, que disfruta, con sangre blanquiazul». Y no cabe duda de que así se le recordará.
Acompañan estas palabras un repaso a su trayectoria como entrenador malaguista, como la arenga previa al partido en Tarragona, la celebración del agónico ascenso a Segunda frente al Nástic, dando órdenes a sus jugadores o dirigiendo entrenamientos.
La 'era Pellicer' llega a su fin de manera abrupta debido a los malos resultados recientes del equipo, en una temporada en la que se buscaba dar un paso adelante. Pero no cabe duda de que Sergio Pellicer es historia del Málaga, uno de los grandes símbolos recientes del club, sobre todo durante los momentos más críticos de la entidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión