Sergio Pellicer, abrazado por su mujer y por Loren Juarros tras el ascenso del Málaga en Tarragona. Ñito Salas

El emotivo vídeo del Málaga para despedir a Sergio Pellicer

«Quiero que me recuerden como un malaguista más, que sufre, que disfruta, con sangre blanquiazul», comentaba el técnico al inicio

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:33

Comenta

Una despedida de lo más emotiva, a la altura de la figura a la que se dice adiós. El Málaga publicó en redes sociales un ... vídeo para homenajear a Sergio Pellicer, después de que fuera destituido como técnico blanquiazul. El club rescató unas declaraciones que hizo tras alcanzar los 150 partidos al frente del banquillo, en las que el de Nules decía que «quiero que me recuerden como un malaguista más, que sufre, que disfruta, con sangre blanquiazul». Y no cabe duda de que así se le recordará.

