El emotivo vídeo del Málaga para despedir a Sergio Pellicer

Una despedida de lo más emotiva, a la altura de la figura a la que se dice adiós. El Málaga publicó en redes sociales un ... vídeo para homenajear a Sergio Pellicer, después de que fuera destituido como técnico blanquiazul. El club rescató unas declaraciones que hizo tras alcanzar los 150 partidos al frente del banquillo, en las que el de Nules decía que «quiero que me recuerden como un malaguista más, que sufre, que disfruta, con sangre blanquiazul». Y no cabe duda de que así se le recordará.

Acompañan estas palabras un repaso a su trayectoria como entrenador malaguista, como la arenga previa al partido en Tarragona, la celebración del agónico ascenso a Segunda frente al Nástic, dando órdenes a sus jugadores o dirigiendo entrenamientos.

La 'era Pellicer' llega a su fin de manera abrupta debido a los malos resultados recientes del equipo, en una temporada en la que se buscaba dar un paso adelante. Pero no cabe duda de que Sergio Pellicer es historia del Málaga, uno de los grandes símbolos recientes del club, sobre todo durante los momentos más críticos de la entidad.