Con Montero serán 26 jugadores: los dorsales del Málaga advertirán de los 'nuevos' ajustes

El Málaga dispondrá de 26 jugadores con la incorporación del central zurdo Montero. Además, está prevista la llegada de un extremo antes de que se ... cierre el mercado de fichajes este mes, de manera que Pellicer podría tener a sus órdenes a 27 efectivos, siempre que no haya algún nuevo imprevisto.

No es una novedad que el entrenador malaguista trabaje a diario con más de veinticinco jugadores, porque la pasada campaña ya dispuso de 28, con Antoñito, Aarón Ochoa e Izan Merino que estaban en el equipo a todos los efectos, pero con un dorsal superior al '25'.

Sin embargo, ahora hay una serie de canteranos con acuerdos para tener ficha profesional (los contratos firmados con Rafa y Chupete) y otros que una temporada después pasarían a tener dorsal del primer equipo, como Izan Merino y Aarón Ochoa, aunque este podría ser un caso aparte.

Los dorsales empleados hasta ahora en la pretemporada por el Málaga son oficiosos, pero en breve se van a conocer los definitivos

El centrocampista de ascendencia irlandesa tiene activada una ficha de juvenil, ya que cumple los requisitos por edad (nacido en 2007), y no una del filial, y esto no le obliga a que se active ahora una del primer equipo para esta próxima temporada.

Ochoa podría ser uno de los que portara un dorsal alto (el curso anterior fue el '35') o bien se podría decidir que no se inscribiera hasta la segunda vuelta a uno de los lesionados de larga duración. En este capítulo están Moussa, Haitam y Ramón, que es a día de hoy el que tiene un horizonte más lejano para reaparecer, sin que sea inminente la situación de los otros dos.

El Málaga ya dejó claro que los dorsales oficiales, que pueden marcar qué jugador no se queda con uno de los 25 primeros o si alguna no va a ser inscrito, todavía no se conocen, pero va a ser inminente que se anuncien. Normalmente, los jugadores que continúan en el equipo se mantienen con los mismos, aunque alguno puede decidir cambiar para heredar el de alguien que salió (suele otorgarse prioridad a los que llevan más tiempo en la plantilla). También hay que asignar número a los 'nuevos' (Niño, Jauregi, Joaquín, Dotor y, ahora, Montero).