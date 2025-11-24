Dorrio, enésima lesión muscular del Málaga este curso

Una nueva lesión muscular en el Málaga que se suma a una temporada surcada por contratiempos físicos y de todo tipo. Ahora es Josué Dorrio ... el que ha caído y estará al menos tres semanas de baja, quizás todavía con opciones de reaparecer en la última jornada liguera del año. El extremo vasco sufrió un problema en el cuádriceps de su pierna derecha, con lo que fue baja de última hora en el partido ante el Mirandés.

Se trata de un contratiempo para un jugador que no ha podido ofrecer casi nada en la Liga desde su llegada, ya con el torneo liguero comenzado y con poco ritmo, porque estaba sin equipo y necesitó una pretemporada individualizada. En la Copa del Rey, en Estepona, ofreció un pase de gol a Ochoa, el del 1-3 final, en el añadido.

Dorrio se suma ahora a Brasanac (lesión en una rodilla ante el Córdoba, pendiente de evolución) y Ochoa, que regresó tocado de su concentración con la sub-19 irlandesa y tampoco fue convocado ante el Mirandés, más las bajas de larga duración (Luismi, Álex Pastor, Moussa y Ramón).

Eso sí, cara al duelo liguero en Valladolid (este sábado, a las 21.00 horas) regresarán los defensas Murillo y Montero, que ya han cumplido sanción. El equipo tuvo este lunes una clásica sesión de recuperación y volverá al trabajo este miércoles.