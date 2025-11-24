Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dorrio, en un entrenamiento reciente del Málaga. MIGUE FERNÁNDEZ

Dorrio, enésima lesión muscular del Málaga este curso

El extremo, que fue ya baja de última hora ante el Mirandés, permanecerá al menos tres semanas de baja por un problema al nivel del cuádriceps derecho

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:43

Una nueva lesión muscular en el Málaga que se suma a una temporada surcada por contratiempos físicos y de todo tipo. Ahora es Josué Dorrio ... el que ha caído y estará al menos tres semanas de baja, quizás todavía con opciones de reaparecer en la última jornada liguera del año. El extremo vasco sufrió un problema en el cuádriceps de su pierna derecha, con lo que fue baja de última hora en el partido ante el Mirandés.

