Dorrio: «Estoy feliz por haber ayudado al equipo»

Resultó sorprendente que no saliera ni siquiera de titular en este partido, pero Josué Dorrio entró tras el descanso y fue vital para que el ... Málaga consumara su revancha copera frente al Estepona (1-3), con un gran gol, que suponía el 0-2, y una asistencia a Aarón Ochoa en la última jugada y que sentenciaba el choque. Fueron sus primeras participaciones de gol con la elástica blanquiazul. El extremo vasco aseguró estar «muy feliz por marcar mi primer gol y ayudar así al equipo. Tengo que agradecérselo a Dotor. Estoy muy contento de poder sumar minutos e ir cogiendo sensaciones. Ahora hay que pensar en el partido del domingo fuera de casa, el equipo tiene unas ganas terribles de cambiar la dinámica fuera. Hemos tenido buenos momentos fuera de casa, pero hay que trasladarlos a los resultados».

Sobre la competencia que hay en la plantilla y los pocos minutos que ha tenido hasta ahora, Dorrio comentó que «lo que toca es apretar los dientes. La competencia es brutal y el equipo se tiene que nutrir de eso. Los que no estamos contando con tantos minutos, será por algo». Acerca de la aportación desde el banquillo, dijo que «todo el mundo que sale aporta lo suyo, eso habla bien del equipo. Estoy feliz por mí, por Lobete y por Eneko, que el otro día marcó».

El bilbaíno, que firmó como teórico extremo derecho, jugó en Estepona por la banda izquierda: «Un jugador se tiene que adaptar a todas las posiciones. El míster pensó que a pierna cambiada podía ayudar más al equipo, y es importante amoldarse a lo que pide el entrenador».

También compareció Carlos López, que disfrutaba de sus primeros minutos oficiales de la temporada. Tras el descalabro copero de la temporada pasada, el portero malagueño se quedó «con mal sabor de boca y quería reivindicarme. Tenía muchas ganas de volver a jugar».

En cuanto a las dificultades que tiene para poder jugar con mayor asiduidad, expresó que «sabemos que hay mucha competencia. Alfonso Herrero está a muy buen nivel y pasar de ronda me da la oportunidad de jugar de nuevo 90 minutos en la Copa».