Dorrio celebra su gol frente al Estepona. Josele

Dorrio: «Estoy feliz por haber ayudado al equipo»

«El año pasado me fui con mal sabor de boca y tenía ganas de reivindicarme», dijo Carlos López tras la revancha copera del Málaga sobre el Estepona (1-3)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:52

Comenta

Resultó sorprendente que no saliera ni siquiera de titular en este partido, pero Josué Dorrio entró tras el descanso y fue vital para que el ... Málaga consumara su revancha copera frente al Estepona (1-3), con un gran gol, que suponía el 0-2, y una asistencia a Aarón Ochoa en la última jugada y que sentenciaba el choque. Fueron sus primeras participaciones de gol con la elástica blanquiazul. El extremo vasco aseguró estar «muy feliz por marcar mi primer gol y ayudar así al equipo. Tengo que agradecérselo a Dotor. Estoy muy contento de poder sumar minutos e ir cogiendo sensaciones. Ahora hay que pensar en el partido del domingo fuera de casa, el equipo tiene unas ganas terribles de cambiar la dinámica fuera. Hemos tenido buenos momentos fuera de casa, pero hay que trasladarlos a los resultados».

