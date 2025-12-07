El ex director general del Málaga Fernández Mochón, nuevo abogado de la APA

José María Fernández Mochón volverá a estar relativamente cerca del Málaga. El que fuera director general del club será a partir de ahora el abogado ... de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), sustituyendo a Antonio Castillo, que deja este cometido. De esta manera, se convierte en el tercer letrado tras el anterior y el primero de ellos, Francisco Valverde, que puso en marcha este procedimiento contra los Al-Thani.

Fernández Mochón deberá seguir con el proceso abierto hace ya seis años por la querella de la APA contra la familia Al-Thani, que le costó la salida del Málaga a todos ellos y que llegara una administración judicial por la dinámica negativa en la que estaba sumida la entidad en la parcela económica. El procedimiento se encuentra en el final de la instrucción, a la espera del cierre definitivo y la llegada de un juicio con los propietarios del club y cinco directivos de esa época.

El nuevo letrado de la APA volvió a sus despacho profesional tras su salida del Málaga y ahora tendrá que ponerse al día sobre este caso, que acumula un periodo de investigación muy amplio. A partir de ahí deberá proseguir con el proceso, aplicando en este caso sus importantes conocimientos también del mundo del fútbol.