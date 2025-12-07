Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernández Mochón, recogiendo un galardón del Colegio de Abogados. MCF

El ex director general del Málaga Fernández Mochón, nuevo abogado de la APA

Será el encargo se continuar con el procedimiento derivado de la querella de la asociación de Pequeños Accionistas que provocó la salida de los Al-Thani y la intervención del club de Martiricos

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:14

José María Fernández Mochón volverá a estar relativamente cerca del Málaga. El que fuera director general del club será a partir de ahora el abogado ... de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), sustituyendo a Antonio Castillo, que deja este cometido. De esta manera, se convierte en el tercer letrado tras el anterior y el primero de ellos, Francisco Valverde, que puso en marcha este procedimiento contra los Al-Thani.

