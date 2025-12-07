El ex director general del Málaga Fernández Mochón, nuevo abogado de la APA
Será el encargo se continuar con el procedimiento derivado de la querella de la asociación de Pequeños Accionistas que provocó la salida de los Al-Thani y la intervención del club de Martiricos
José María Fernández Mochón volverá a estar relativamente cerca del Málaga. El que fuera director general del club será a partir de ahora el abogado ... de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), sustituyendo a Antonio Castillo, que deja este cometido. De esta manera, se convierte en el tercer letrado tras el anterior y el primero de ellos, Francisco Valverde, que puso en marcha este procedimiento contra los Al-Thani.
Fernández Mochón deberá seguir con el proceso abierto hace ya seis años por la querella de la APA contra la familia Al-Thani, que le costó la salida del Málaga a todos ellos y que llegara una administración judicial por la dinámica negativa en la que estaba sumida la entidad en la parcela económica. El procedimiento se encuentra en el final de la instrucción, a la espera del cierre definitivo y la llegada de un juicio con los propietarios del club y cinco directivos de esa época.
El nuevo letrado de la APA volvió a sus despacho profesional tras su salida del Málaga y ahora tendrá que ponerse al día sobre este caso, que acumula un periodo de investigación muy amplio. A partir de ahí deberá proseguir con el proceso, aplicando en este caso sus importantes conocimientos también del mundo del fútbol.
