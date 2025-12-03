Directo | Talavera-Málaga de Copa del Rey

18:24

¡Cooooooooomenzamos!

Buenas tardes desde Talavera de la Reina, para este duelo de la segunda ronda de la Copa del Rey entre el Talavera-Málaga.

Recuerden que este partido no será televisado, por lo que les recomendamos que sigan a través de SUR la narración del encuentro para no perderse absolutamente nada.

Los hombres de Funes buscan el pase a los dieciseisavos de final, en el que habría muchas posibilidades de recibir a un equipo de Primera División.