Directo | Real Valladolid- Málaga
El nuevo entrenador malaguista afronta el reto de que el equipo reaccione de una vez a domicilio tras seis derrotas seguidas lejos de Martiricos
Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:36
20:10
¡Once del Málaga! Sin novedades
Funes saca el mismo once que eligió para su estreno, ante el Mirandés. Llama la atención que con Murillo y Montero de regreso, tras cumplir su partido de sanción, se ha decantado por Galilea y Recio. Este es el once completo: Alfonso Herrero; Puga, Galilea, Recio, Víctor García; Larrubia, Dotor, Izan Merino, Joaquín; Dani Lorenzo y Niño. Sobre el papel, un 4-4-2 con el marbellí de segundo delantero.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #RealValladolidMálagapic.twitter.com/SFuc5W6lRR— Málaga CF (@MalagaCF) November 29, 2025
20:06
Alineación del Valladolid
ONCE ▪ 1️⃣1️⃣— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 29, 2025
Nuestro once inicial para el #RealValladolidMálagapic.twitter.com/yW3nSfCm3i
19:57
🚌 ¡Llegamos al José Zorrilla!#RealValladolidMálaga | @AVOGroup_pic.twitter.com/u0ekQhRUZJ— Málaga CF (@MalagaCF) November 29, 2025
19:51
Dos novedades en la convocatoria respecto a la pasada jornada
Funes se lleva a 22 jugadores para el duelo de este sábado del Málaga en Valladolid, con Izan Merino, pero sin Ochoa, aún no a punto, ni Rafita, que jugará con el filial este fin de semana. Se unen, tras cumplir su partido de sanción, los centrales Murillo y Montero.
19:43
Sobre el rival: el Real Valladolid
El Valladolid, un club histórico en el fútbol español, viene de protagonizar la segunda peor puntuación de la historia de Primera División, quedando último en la 2024-25 con tan sólo 16 puntos (su último triunfo fue el 11 de enero, y a finales de abril ya estaba descendido matemáticamente). El equipo tuvo tres entrenadores: Pezzolano, con el que logró ascender a Primera el curso anterior, Diego Cocca, que apenas duró dos meses, y por último Álvaro Rubio, que asumió el cargo desde el filial, y que no fue capaz de lograr ninguna victoria. Este curso en Segunda no termina de carburar cuando casi llega el invierno y es undécimo con 20 puntos, apenas dos más que el Málaga. El análisis del rival, aquí.
19:32
El Málaga, muy débil lejos de casa
El equipo apenas ha sacado tres de 21 puntos lejos de La Rosaleda. O lo que es lo mismo: sólo un triunfo en siete partidos. Fue en la primera jornada, en Las Palmas de Gran Canaria, por lo que ha perdido sus seis últimos envites a domicilio. Este será la primera salida de Funes al frente del primer equipo, ante todo un Real Valladolid en el José Zorrilla.
19:24
¡Buenas tardes! Día de Málaga
Será el primer examen de Funes lejos de La Rosaleda, que ya fue capaz de sacar adelante su estreno, ante el Mirandés en casa. El desempeño del equipo lejos de casa está siendo uno de los grandes problemas del equipo esta temporada. Vamos con toda la previa, desde ya esperando los onces de los dos equipos. El encuentro comenzará a las 21.00 horas.
12:26
