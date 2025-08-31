Directo | Las Palmas - Málaga
El partido será un buen test para medir al equipo y sus opciones sin Luismi ni Álex Pastor
Pedro Luis Alonso y Jorge Garrido
Málaga
Domingo, 31 de agosto 2025, 18:10
18:23
Estadio Gran Canaria, aquí estamos 👋#LasPalmasMálagapic.twitter.com/K3gqCPvRyH— Málaga CF (@MalagaCF) August 31, 2025
18:18
Ya tenemos alineación de Las Palmas
Las Palmas sale con el mismo once del triunfo del lunes en Córdoba (1-3) con la salvedad de Loiodice por Cedeño. Formarán Horkas; Marvin, Sergio Barcia, Mika Mármol, Clemente; Amatucci, Loiodice; Manu Fuster, Recoba, Ale García, y Lukovic.
🆙⚔️ ¡Nuestro XI para medirnos al @MalagaCF! #LasPalmasMálaga, ¡#VamosUD! 💛💙#LaUniónHaceLasPalmas#SeremosMásUniónpic.twitter.com/NyF9JxAwoV— UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 31, 2025
18:11
El Málaga, con su primera equipación
Pese a que podía pensarse que el primer partido fuera podía ser el estreno de la camiseta de las franjas verde y morada, al no haber coincidencia de colores el Málaga saldrá con su uniforme habitual.
La blanquiazul nos espera 🔜#LasPalmasMálagapic.twitter.com/ZyZNLtCBnx— Málaga CF (@MalagaCF) August 31, 2025
18:04
¡¡Comenzamos!!
Ha llegado el día de la primera visita liguera del Málaga. De forma atípica, en la tercera jornada. El equipo se mide a uno de los rivales a priori más poderosos de la categoría, Las Palmas, de manera que será un buen examen para detectar el nivel de los blanquiazules, que llegan con seis bajas: Ramón, Moussa, Haitam, Luismi, Álex Pastor y Dorrio.
19:31
-
