LaLiga Hypermotion Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Alonso De Ena Wolf

Escudo Málaga Club de Fútbol

Málaga

21:30h.

Real Sociedad de Fútbol

Escudo Real Sociedad de Fútbol
MAL

RS2

Jornada 2 LaLiga Hypermotion

Directo | Málaga-Real Sociedad B

El equipo afronta esta noche en La Rosaleda una cita propicia para anotarse el primer triunfo liguero ante un filial con poco que perder

Minuto a minuto

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:04

Alineación y estadísticas

Sergio Pellicer

4-4-2

Alineación

Alfonso Herrero

portero

Carlos Puga

defensa

Álex Pastor

defensa

Francisco Javier Montero Rubio

defensa

Víctor García

defensa

David Larrubia

centrocampista

Izan Merino

centrocampista

Carlos Dotor

centrocampista

Joaquín Muñoz

centrocampista

Adrián Niño

Delantero

Dani Lorenzo

Delantero

4-4-2

Alineación

Aitor Fraga

portero

Alberto Dadie

defensa

Peru Rodríguez

defensa

Mikel Rodriguez

centrocampista

Gorka Gorosabel

centrocampista

Arkaitz Mariezkurrena

Delantero

Luken Beitia

defensa

Ekain Orobengoa

Delantero

Jon Eceizabarrena

Sustituto

Alex Marchal

Sustituto

Egoitz Arana

Sustituto

Estadísticas

0%

RS2

MAL

0%

RS2

RS2

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Espacios grises

