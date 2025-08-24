Directo | Málaga-Real Sociedad B

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 2 D24/08 · Árbitro: Alonso De Ena Wolf
Málaga
21:30h.
Real Sociedad de Fútbol
MAL
RS2
Domingo, 24 de agosto 2025, 20:04
20:37
Ansotegi ha decidido mantener la alineación que le dio el triunfo ante el Zaragoza.
El filial donostiarra saldrá con Fraga en portería; línea de cuatro defensas formada por Dadie, Beitia, Peru Rodríguez y Agote; Carbonell, Mikel Rodríguez y Gorosabel en la medular, con Ochieng (el autor del tanto), Mariezkurrena y Orobengoa en la línea de ataque.
𝗫𝗜 | Gure gaurko hamaikakoa.#MálagaRealSociedadBpic.twitter.com/1d7TsfOQQJ— RS Zubieta (@RSZubieta_) August 24, 2025
20:31
¡Hola, @RSZubieta_! 👋— Málaga CF (@MalagaCF) August 24, 2025
¡Bienvenidos a La Rosaleda y a @vivecostadelsol! #MálagaRealSociedadBpic.twitter.com/eleLeBmysF
20:28
Los nuestros ya están en casa 🫡#MálagaRealSociedadBpic.twitter.com/p4uYvGmqIG— Málaga CF (@MalagaCF) August 24, 2025
20:16
Sean todos bienvenidos a la narración de SUR del Málaga-Real Sociedad B, que arranca a las 21.30 horas en La Rosaleda.
Los hombres de Sergio Pellicer, que empataron frente al Eibar (1-1) en la primera jornada, afrontan su segundo duelo liguero ante otro equipo vasco, el único conjunto filial de la categoría esta campaña, que venció al Zaragoza (1-0).
Habrá que ver cómo solventa el técnico castellonense la baja de Luismi: en el anterior duelo dio entrada a Dani Lorenzo, colocando a Izan Merino en el puesto del medio centro gaditano. Sin embargo, es muy probable que Merino sea baja durante, como mínimo un mes, próximamente.
Pellicer solicitó al club «un esfuerzo» para incorporar a un 'pivote' en esta recta final del mercado.
18:50
Sergio Pellicer
4-4-2
Alfonso Herrero
portero
Carlos Puga
defensa
Álex Pastor
defensa
Francisco Javier Montero Rubio
defensa
Víctor García
defensa
David Larrubia
centrocampista
Izan Merino
centrocampista
Carlos Dotor
centrocampista
Joaquín Muñoz
centrocampista
Adrián Niño
Delantero
Dani Lorenzo
Delantero
4-4-2
Aitor Fraga
portero
Alberto Dadie
defensa
Peru Rodríguez
defensa
Mikel Rodriguez
centrocampista
Gorka Gorosabel
centrocampista
Arkaitz Mariezkurrena
Delantero
Luken Beitia
defensa
Ekain Orobengoa
Delantero
Jon Eceizabarrena
Sustituto
Alex Marchal
Sustituto
Egoitz Arana
Sustituto
0%
MAL
0%
RS2
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
