Directo | Málaga-Real Sociedad B

20:16

¡Comenzamos!

Sean todos bienvenidos a la narración de SUR del Málaga-Real Sociedad B, que arranca a las 21.30 horas en La Rosaleda.

Los hombres de Sergio Pellicer, que empataron frente al Eibar (1-1) en la primera jornada, afrontan su segundo duelo liguero ante otro equipo vasco, el único conjunto filial de la categoría esta campaña, que venció al Zaragoza (1-0).

Habrá que ver cómo solventa el técnico castellonense la baja de Luismi: en el anterior duelo dio entrada a Dani Lorenzo, colocando a Izan Merino en el puesto del medio centro gaditano. Sin embargo, es muy probable que Merino sea baja durante, como mínimo un mes, próximamente.

Pellicer solicitó al club «un esfuerzo» para incorporar a un 'pivote' en esta recta final del mercado.