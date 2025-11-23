Directo | Málaga-Mirandés en La Rosaleda

Secciones
MAL
MIR
Pedro Luis Alonso y Jorge Garrido
Málaga
Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:23
20:16
20:14
El lateral veleño jugó el sábado los 90 minutos con el Malagueño en el 1-3 ante La Unión Atlético, pero entra en la convocatoria y podría jugar minutos.
20:01
Josue Dorrio es baja de la convocatoria por unas molestias en el cuádriceps de su pierna derecha. El jugador queda pendiente de evolución. El Málaga tiene nueve ausencias: Luismi, Álex Pastor, Moussa, Ramón, Murillo, Montero, Dorrio, Brasanac y Ochoa.
19:55
El Mirandés sale con Nikic; Novoa, Martín Pascual, Postigo, Juan Gutiérrez, Pablo Pérez; Helguera, Bauza, Aarón Martín; Alberto Marí y Carlos Fernández. A priori su técnico, Jesús Galván, especuló con un posible cambio de sistema, que no se intuye con este once.
📋✅ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡— Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) November 23, 2025
🆚 @MalagaCF
¡CON TODO, JABATOS! ⚔️🐗#MálagaMirandés#LALIGAHYPERMOTIONpic.twitter.com/K9LuQKBYTN
19:52
📹 Así fue la llegada de los nuestros a La Rosaleda— Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) November 23, 2025
🔥 #MálagaMirandés 🔥 pic.twitter.com/gwy8aFrYba
19:48
El primer once de Funes es este: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Galilea, Víctor García; Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Niño y Joaquín.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #MálagaMirandéspic.twitter.com/cRJpPJMI9J— Málaga CF (@MalagaCF) November 23, 2025
19:41
¡Todo listo en el vestuario! 👕 pic.twitter.com/FQFeCkQwrL— Málaga CF (@MalagaCF) November 23, 2025
19:40
¡Ya hemos llegado! 🔝— Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) November 23, 2025
A por el ➕3️⃣ pic.twitter.com/4oh8wauPm0
19:34
El Málaga entrará en zona de descenso si no es capaz de puntuar esta noche en La Rosaleda. El Huesca ha ganado hoy al Sporting (2-0) y el Granada también sumó el sábado (1-1 ante el Córdoba). El equpo de Martiricos es a esta hora vigésimo, pero aún tiene que jugar. Se colocaría decimoctavo, como estaba hace una semana, si empata, pero de forma provisional, a la espera de lo que haga el lunes la Real Sociedad B ante el Valladolid. Si suma el filial bajará a los puestos de peligro. Sólo ganando estaría libre de problemas.
19:25
19:22
19:21
¡Comenzamos! Partido clave en La Rosaleda. Comienza un nuevo ciclo en el Málaga, la 'era Funes', que deseamos que sea de éxito. Duelo directo ante el Mirandés, y mucha necesidad de puntos.
19:43
4-4-2
Alfonso Herrero
portero
Carlos Puga
defensa
Ángel Recio
defensa
Einar Galilea
defensa
Víctor García
defensa
David Larrubia
centrocampista
Izan Merino
centrocampista
Carlos Dotor
centrocampista
Joaquín Muñoz
centrocampista
Adrián Niño
Delantero
Dani Lorenzo
Delantero
5-3-2
Igor Nikic
portero
Hugo Novoa
defensa
Martín Pascual
defensa
Sergio Postigo
defensa
Juan Gutiérrez
defensa
Pablo Pérez
defensa
Rafel Bauzà
centrocampista
Thiago Helguera
centrocampista
Aarón Martín
centrocampista
Alberto Marí
Delantero
Carlos Fernández
Delantero
0%
MAL
0%
MIR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
