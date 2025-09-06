Directo | Málaga - Granada
El conjunto blanquiazul tiene una nueva oportunidad para demostrar su potencial en un derbi regional muy exigente
Lo más importante
Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:28
20:11
Los jugadores ya están en La Rosaleda
Con los pies en La Rosaleda 🏟️#MálagaGranadapic.twitter.com/diKtF4t5wx— Málaga CF (@MalagaCF) September 6, 2025
20:01
Este es el once del Granada
Pacheta ha dado entrada ya al recién llegado Álex Sola, un futbolista muy polivalente y que a priori da un salto cualitativo importante a esta plantilla.
En la portería se mantiene Luca Zidane, que atraviesa un bajo estado de forma; la defensa está compuesta por Casadesús, Manu Lama, Loic Williams y Sola; Oscar (en su camiseta luce Naasei) como medio centro defensivo, Pablo Sáenz por la derecha, el capitán Sergio Ruiz y Alemañ por delante del 'pivote' y Faye por la izquierda, con Bouldini como referencia arriba.
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#MálagaGranadapic.twitter.com/gvwT7lEWd8— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 6, 2025
19:53
Importante
¡Ya tenemos las alineaciones!
En el Málaga, la principal novedad con respecto al once que salió en Las Palmas es la entrada de Dani Sánchez en lugar de Víctor García.
El catalán ha sido titular en los tres primeros envites, aunque dejó malas sensaciones en el último encuentro.
El conjunto blanquiazul saltará al césped de La Rosaleda con nueve jugadores andaluces, todos menos Alfonso Herrero y Murillo.
Pellicer saldrá con Herrero en portería; una línea defensiva formada por Puga, Murillo, Montero y Dani Sánchez; un doble 'pivote' formado por Izan Merino y Juanpe, con Rafa repitiendo como medio punta; Larrubia y Joaquín en las bandas y Chupete en la punta de ataque.
Otro asunto bastante llamativo es que Brasanac, que fue presentado el jueves y entrenó ayer por primera vez, está entre los convocados, mientras que Dorrio continúa con el plan específico marcado por el cuerpo técnico.
19:46
El Granada da a conocer su convocatoria a pocas horas del comienzo del partido
Normalmente, el club visitante da la lista el día anterior al encuentro.
De los últimos fichajes, entraron Rubén Alcaraz, Álex Sola y Bouldini.
Son en total sólo 15 jugadores con ficha del primer equipo los que han viajado.
19:37
Hermanamiento entre aficiones en los prolegómenos del partido
Gran ambiente previo a este Málaga-Granada.
Como era de esperar, muchos seguidores del conjunto visitante han acudido a Málaga.
19:31
Importante
¡Comenzamos!
Sean todos bienvenidos a la narración de SUR del Málaga-Granada.
El cuadro blanquiazul disputa el primer derbi andaluz de la temporada.
Los hombres de Sergio Pellicer llegan en un gran momento de forma, en el mejor inicio liguero desde hace más de un lustro, mientras que el equipo dirigido por Pacheta ha perdido sus tres compromisos.
19:48
