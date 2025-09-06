Directo | Málaga - Granada

19:53

Importante

¡Ya tenemos las alineaciones!

En el Málaga, la principal novedad con respecto al once que salió en Las Palmas es la entrada de Dani Sánchez en lugar de Víctor García.

El catalán ha sido titular en los tres primeros envites, aunque dejó malas sensaciones en el último encuentro.

El conjunto blanquiazul saltará al césped de La Rosaleda con nueve jugadores andaluces, todos menos Alfonso Herrero y Murillo.

Pellicer saldrá con Herrero en portería; una línea defensiva formada por Puga, Murillo, Montero y Dani Sánchez; un doble 'pivote' formado por Izan Merino y Juanpe, con Rafa repitiendo como medio punta; Larrubia y Joaquín en las bandas y Chupete en la punta de ataque.

Otro asunto bastante llamativo es que Brasanac, que fue presentado el jueves y entrenó ayer por primera vez, está entre los convocados, mientras que Dorrio continúa con el plan específico marcado por el cuerpo técnico.