Directo | Málaga-Córdoba
El conjunto cordobés está en su mejor momento y se le suele atragantar a los blanquiazules, que están a dos puntos de las plazas de descenso
Jorge Garrido y Pedro Luis Alonso
Málaga
Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:31
19:57
Alineación del Córdoba
El Córdoba jugará con su once de gala, con Iker Álvarez, Carlos Isaac, Fomeyem, Ruben Alves, Albarrán; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Jacobo, Dalisson, y Adri Fuentes.
👤 ᙭I IᑎIᑕIᗩᒪ cordobesista en el #MálagaCórdobapic.twitter.com/cy0oX3dPqB— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 8, 2025
19:56
Ya tenemos alineación del Málaga
El Málaga sólo hace un cambio en la alineación, la de Joaquín por Lobete. Los demás son los mismos: Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero, Víctor García; Juanpe, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Jauregi y Joaquín.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #MálagaCórdobapic.twitter.com/tTvjn1fOVK— Málaga CF (@MalagaCF) November 8, 2025
19:43
Buena relación entre aficionados malaguistas y del Córdoba
Encantados de recibir en nuestra sede al @Frente_Perolete en la previa del derby andaluz que disputamos hoy sábado @MalagaCF@CordobaCF_ofi— Peña Universitaria (@puniversitariam) November 8, 2025
¡Fútbol sí, violencia no! 💙🍻🤍🍻💚 pic.twitter.com/tI2b1b8Kff
19:40
El Córdoba vestirá de rojo en el derbi
👌🏼Nuestra equipación ya preparada en el vestuario #MálagaCórdobapic.twitter.com/J47sq3rrWE— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 8, 2025
19:39
Centenares de aficionados del Córdoba reciben a su equipo
🥰 El recibimiento de los nuestros 🔝 en las inmediaciones del estadio 🏟️💚#MálagaCórdobapic.twitter.com/lSOGS10TNP— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 8, 2025
19:39
¿Puede entrar en zona de descenso el Málaga?
La posibildad de que el Málaga caiga a zona de descenso no es probable, pero puede darse. En este momento, la Cultural Leonesa suma los mismos puntos, 14, pero está en los puestos de peligro porque tiene un -3 en la diferencia general de goles (pierde en Riazor por 2-0 en la segunda parte). De esta forma, el Málaga tendría que caer esta noche por dos o más goles si no cambia nada en La Coruña. Además, el Granada, penúltimo, con 11 puntos y -5, también podría superar al Málaga si gana en esta jornada, pero tendría que hacerlo por un tanteo muy amplio.
19:34
Ocasión para llevar botas usadas a la puerta 16 del estadio
19:33
Recaudación solidaria en la taquilla del derbi
𝐋𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐚𝐮𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 #MálagaCórdoba 𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐀𝐒𝐀𝐌𝐌𝐀 💙— Málaga CF (@MalagaCF) November 8, 2025
La Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (ASAMMA) trabaja desde 1987 para acompañar, orientar y apoyar a mujeres y familias que afrontan esta… pic.twitter.com/hDAPM3QicM
19:29
¡Comenzamos!
¡Buenas noches!
Comenzamos con la narración de un interesantísimo Málaga-Córdoba, de la decimotercera jornada en Segunda División. De nuevo, otra final para los blanquiazules, pero ante un rival muy enrachado, el equipo más en forma de Segunda División, con 13 de los últimos 15 puntos sumados.
18:08
-
