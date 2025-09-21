Directo | Málaga- Cádiz

17:37

Muchos aficionados del Cádiz

El Málaga entregó 400 localidades al club amarillo para sus aficionados, pero parece que hay una cifra superior a esa.

Muchos de ellos ya caminan hacia La Rosaleda.

El comportamiento de los hinchas malaguistas está siendo bueno hacia la afición visitante, a la que escolta un amplio despliegue policial debido a que está catalogado como partido de alto riesgo.

El vídeo es de Cristina Jiménez.