Directo | Málaga- Cádiz
Con siete bajas y la duda seria de Adrián Niño, encara en La Rosaleda un complicado derbi ante un rival rearmado este verano y candidato al ascenso
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:03
17:37
Muchos aficionados del Cádiz
El Málaga entregó 400 localidades al club amarillo para sus aficionados, pero parece que hay una cifra superior a esa.
Muchos de ellos ya caminan hacia La Rosaleda.
El comportamiento de los hinchas malaguistas está siendo bueno hacia la afición visitante, a la que escolta un amplio despliegue policial debido a que está catalogado como partido de alto riesgo.
El vídeo es de Cristina Jiménez.
17:34
Este es el once del Cádiz
Garitano plantea algunas novedades. La principal, la entrada del joven Efe Aghama, un futbolista con una gran capacidad de desequilibrio.
El marbellí y exblanquiazul Javi Ontiveros, que parecía descartado para este envite, finalmente ha entrado en la lista. Está en el banquillo.
El once del Cádiz está compuesto por David Aznar en portería; Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio y Mario Climent en defensa; Diakité y Sergio Ortuño como medios centro, Efe por la izquierda, Suso por la derecha, con Tabatadze ligeramente por detrás del malagueño Álvaro García Pascual.
𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋| Este es el equipo elegido para la tarde de hoy 👥— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) September 21, 2025
¡Vamos Cádiz! 💛
🔵💛 #MálagaCádizpic.twitter.com/aaHEOBN1xR
17:27
¡Ya tenemos las alineaciones!
Niño, que el viernes no se entrenó con el grupo y ayer lo hizo de manera parcial, es titular en el derbi frente al Cádiz, en un once en el que también está Chupete, por lo que se espera que sea una doble punta.
Darko Brasanac, ante la baja de Izan Merino (tampoco ha entrado en la convocatoria por sus problemas físicos), es titular por primera vez, formando tándem con Juanpe en el doble 'pivote'.
Pellicer saldrá con Alfonso Herrero en la portería; una línea defensiva formada por Murillo, Galilea, Montero y Víctor; Brasanac y Juanpe en el doble 'pivote', Dani Lorenzo y Larrubia por las bandas y Niño y Chupete arriba.
Habrá que ver el esquema real con el que partirá el castellonense, que quizá plantea una línea de tres centrales a la hora de defender, con Larrubia ejerciendo de carrilero.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #MálagaCádizpic.twitter.com/8nmd0VFNKo— Málaga CF (@MalagaCF) September 21, 2025
17:17
Algunos de los participantes en el concurso de cosplay malaguista
Con motivo de la San Diego Comic-Con Málaga, el Málaga ha organizado un concurso de cosplay con la temática malaguista.
Esta afición es de otro universo 💫🥰#MálagaCádizpic.twitter.com/IGLHzOrHMj— Málaga CF (@MalagaCF) September 21, 2025
17:09
¡Coooooomenzamos!
Sean todos bienvenidos a la narración de SUR del derbi andaluz entre el Málaga y el Cádiz.
El conjunto blanquiazul llega con muchas bajas, y recibe a un cuadro amarillo en un gran estado de forma.
12:19
