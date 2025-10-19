Directo | Leganés-Málaga
Tras su exhibición ante el Deportivo hace una semana, el equipo debe ratificar su imagen este mediodía en Leganés, una cita para la que recupera ya a varios efectivos
Lo más importante
Málaga
Domingo, 19 de octubre 2025, 12:34
13:04
Once del Leganés
El Leganés jugará con Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel; Duk, Diawara, Cissé, Juan Cruz; Diego García y Miguel de la Fuente, un 4-4-2.
💚 El XI del 𝐿𝑒𝑔𝒶 🆚 @MalagaCF#LeganésMálaga#VamosLega ▽ pic.twitter.com/PCApwxbnQr— C.D. Leganés (@CDLeganes) October 19, 2025
Enlace copiado
13:00
¡El Málaga repite once!
El Málaga repite alineación, la del 3-0 al Deportivo: Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Galilea, Dani Sánchez; Larrubia, Juanpe, Dani Lorenzo, Rafa, Joaquín, y Chupete.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #LeganésMálagapic.twitter.com/raq5VHGMp2— Málaga CF (@MalagaCF) October 19, 2025
Enlace copiado
12:56
La llegada del Málaga a Butarque
#LeganésMálaga 🔜— Málaga CF (@MalagaCF) October 19, 2025
🏟️ Butarque@AVOGroup_ 🚌 pic.twitter.com/m3TikUwWRl
Enlace copiado
12:48
Prueba de consistencia para el Málaga
Muchos aficionados se preguntan si el Málaga será capaz de mantener la imagen ofrecida en el 3-0 al Deportivo hace una semana en La Rosaleda. Pellicer reclamó, además, que el equipo juegue con la misma tensión fuera de casa, donde ha encadenado tres derrotas seguidas (en Huesca, Burgos y Santander).
Enlace copiado
12:44
El Leganés vestirá de verde pese a ser local
El Leganés vestirá de verde en el partido, pese a su condición de local. Conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este viernes 10 de octubre, con diversas acciones de la mano de su Fundación Manantial, organización con la que lleva colaborando desde la pasada campaña. Cabe recordar que el 10% de los beneficios obtenidos por las ventas de esta tercera equipación irá destinado a Fundación Manantial. La camiseta puede ser adquirida en este enlace .
Nuestra camiseta de hoy.— C.D. Leganés (@CDLeganes) October 19, 2025
Jugamos #PorLaSaludMental 💚#LeganésMálagapic.twitter.com/M9BLkk0JUw
Enlace copiado
12:42
Homenaje a Larrubia de la Peña Málaga en Madrid
Antes del partido, y aprovechando la presencia del Málaga en la Comunidad, la Peña en Madrid homenajeó a Larrubia, como mejor jugador del equipo de la pasada campaña.
Enlace copiado
12:38
Importante
¡¡¡Comenzamos!!
Saludos una semana más, otro domingo de fútbol para el Málaga (serán siete seguidos). El Málaga visita al Leganés en Butarque, en una cita que comenzará dentro de hora y media. Les iremos contando todos los detalles en directo desde aquí, y confiamos en que el equipo mantenga el tono exhibido en el 3-0 al Deportivo hace siete días.
Enlace copiado
13:00
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
- 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
- 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
-
4
-
5
- 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
-
7
-
8
-
9
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad