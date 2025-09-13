Directo | Huesca- Málaga
El equipo de Pellicer ha viajado sin ocho jugadores, la mitad caídos en la última semana
Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:41
18:46
Esta fue la primera oportunidad del Huesca, de Ángel Pérez
🤩 𝑫𝒆𝒃𝒖𝒕𝒂 𝒉𝒐𝒚, 𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐 𝒍𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒆𝒛𝒄𝒂...— SD Huesca (@SDHuesca) September 13, 2025
Primer disparo de Ángel Pérez.
#HuescaMálaga#LALIGAHighlightspic.twitter.com/4eWupLlogY
18:46
Piña remata un buen centro de Dani Luna
(0-0, min. 12) Joaquín cometió una falta cerca del área. El Huesca probó una acción ensayada, con un gran centro del colombiano, que remató Íñigo Piña, aunque no remató el balón limpiamente y se fue por línea de fondo.
18:42
El tiro de Lobete impacta en el larguero
(0-0, min. 9) El Málaga forzó una pérdida en el balcón del área, que recogió Lobete para disparar con su pierna izquierda.
Su tiro tocó en el larguero.
Muy activo el extremo vasco en estos primeros minutos.
18:39
Falta sobre Larrubia
(0-0, min. 7) El '10' del Málaga, que hoy actúa como medio punta en lugar de extremo, fue agarrado por Sergio Arribas.
18:36
El Huesca avisa
(0-0, min. 4) Juanpe perdió la pelota y el cuadro oscense armó una rápida transición, que finalizó Ángel Pérez.
Golpeó raso y la pelota se fue por el lateral de la portería. El colegiado señaló saque de esquina, pero no parece que la tocara Herrero.
18:34
Falta sobre Portillo
(0-0, min. 3) El malagueño recibió una falta a la altura de la línea divisoria.
18:31
¡Comienza el partido!
(0-0, min. 1) Echó el balón a rodar en El Alcoraz.
El Málaga sigue vistiendo la camiseta blanquiazul por quinta jornada seguida.
18:28
¡Ya saltan los jugadores al césped de El Alcoraz!
Parece haber bastantes malaguistas en las gradas del estadio oscense.
Como es costumbre, el Málaga no camina solo, y su mayor tesoro es su afición.
18:10
Joaquín se reencuentra con algunos de sus excompañeros
18:09
Un Huesca prácticamente nuevo pero igual de competitivo
Con 16 nuevos futbolistas y la llegada de un entrenador joven como Sergi Guilló (el más joven de Segunda con 34 años), el conjunto azulgrana vuelve a iniciar la temporada a gran nivel, con victorias ante rivales importantes de la categoría (Mirandés y Eibar) y continúa siendo un equipo muy coral.
18:02
Joaquín Muñoz regresa a El Alcoraz
El extremo malagueño perteneció a la entidad aragonesa durante seis campañas, saliendo cedido a Málaga y Mirandés en dos de ellas.
Su mejor temporada fue la pasada, en la que anotó siete goles y dio tres asistencias.
Cuando acabó contrato con el Huesca, su deseo era el de volver a casa, en su mejor momento. Y el 1 de julio se hizo oficial su retorno a la disciplina blanquiazul.
18:00
Estos son los jugadores en común que tienen Málaga y Huesca
𝐏𝐑𝐄𝐕𝐈𝐀 || 👥 Jugadores en común:— Málaga CF (@MalagaCF) September 13, 2025
Solaeta, Cornago, Molinero, Jon Erice, Roberto Santamaría, Rescaldani, Sandro Ramírez, Ignasi Miquel, Borja Bastón, Werner, Brezancic, Juanpi, Pacheco, Ontiveros, @joaquinmnz7, Alexander González, Vadillo, Yáñez, Álex Gallar, Rubén Castro,…
17:55
Pellicer: «Sabemos de la fortaleza de El Alcoraz, pero vamos con la idea de romper esa maldición»
De la estadística del Málaga en El Alcoraz (el cuadro blanquiazul no ha ganado en ninguna de sus cuatro visitas al feudo aragonés, ni tampoco ha marcado ningún gol), el entrenador del Málaga dijo que «las estadísticas ocurren por algo y nosotros vamos con la idea de acabar esa maldición. El año pasado ganamos aquí al Huesca y sabemos de la fortaleza de El Alcoraz. Es uno de los feudos más difíciles y el equipo, pese a los cambios, mantiene su base y su estructura. En casa ha sido muy competitivo. Tenemos que saber manejar las segundas jugadas y el balón parado. Hemos trabajado con diferentes maneras».
17:41
El interior de El Alcoraz
17:37
Los aficionados malaguistas desplazados, en el hotel para desear suerte a los jugadores
🫡 #HuescaMálagapic.twitter.com/MSqpzF0Qab— Málaga CF (@MalagaCF) September 13, 2025
17:35
Este es el once del Huesca
Hay dos novedades importantes. La primera de ellas, en clave malaguista: Portillo es titular por primera vez en el Huesca. Apenas ha podido disputar media hora entre los dos últimos partidos al haber llegado en los últimos días de mercado.
Otra ausencia en el once es la del medio centro Óscar Sielva. El catalán, que jugó en el Atlético Malagueño, es una de las piezas clave en el cuadro oscense.
Sergi Guilló saldrá con Dani Jiménez en portería; defensa de cinco con Ángel Pérez, Piña, Jorge Pulido, Arribas y Julio Alonso; Jesús Álvarez y Portillo, con Dani Luna de extremo diestro, Kortajarena por la izquierda y Enol Rodríguez en la punta de ataque.
Enol sustituye a Sergi Enrich, y viene de ver puerta en Ceuta.
👥 ALINEACIÓN | ¡𝙓𝙄 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙙𝙤!— SD Huesca (@SDHuesca) September 13, 2025
⚔️ Así salimos en El Alcoraz#LaLigaHypermotion |#HuescaMálaga🔵🔴 pic.twitter.com/hLxPIhaaf0
17:28
¡Ya tenemos las alineaciones!
La principal novedad en el once del Málaga es el debut en partido oficial de Ángel Recio. El central formará pareja con Montero, y Murillo actuará como lateral.
Deja fuera a Gabilondo, que en base a las declaraciones de Pellicer el viernes y a las bajas, apuntaba a ser titular.
Por otro lado, Brasanac continúa en el banquillo, en una medular formada por Juanpe y Dotor en el doble 'pivote' y Lobete como medio punta.
Haitam regresa a una convocatoria un año después de sus últimos minutos, que fueron contra el Huesca y en la quinta jornada, precisamente, aunque en La Rosaleda.
El once del Málaga está compuesto por Alfonso Herrero en portería; Murillo, Recio, Montero y Víctor en defensa; Juanpe y Dotor por delante de los centrales; Larrubia por la banda derecha, Joaquín Muñoz y Lobete por detrás de Chupete.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #HuescaMálagapic.twitter.com/wKah3oBr9X— Málaga CF (@MalagaCF) September 13, 2025
17:20
El momento curioso del día que une Málaga y Huesca
El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, es oscense. Y en el día que iniciaba su labor en la diócesis, recordó que se jugaba este encuentro. Pidió que «Dios reparta suerte» en el partido en El Alcoraz.
17:14
El Málaga busca seguir invicto a pesar de las bajas
Izan Merino, Dani Sánchez y Dorrio se sumaron a las ausencias de Luismi, Álex Pastor, Ramón, Moussa y Carlos Puga. El medio centro acusa unas molestias en su tobillo izquierdo (apenas descansó en verano porque estaba en el Europeo sub-19 y después lo ha jugado casi todo con el club), mientras que el lateral y el extremo atraviesan un proceso vírico.
Con todo, el cuadro que dirige Sergio Pellicer busca mantener su condición de invicto otra jornada más.
17:03
¡Comenzamos!
Sean bienvenidos a la narración de SUR del Huesca-Málaga, correspondiente a la quinta jornada de Segunda División.
El conjunto blanquiazul afronta su segunda salida del campeonato, y lo hace a un estadio en el que no ha ganado, El Alcoraz.
19:56
