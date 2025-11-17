Directo | Cultural Leonesa-Málaga
El cuadro blanquiazul acude a León para otro partido de máxima exigencia y que es clave para decidir el futuro de Pellicer
Pedro Luis Alonso y Jorge Garrido
Málaga
Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:55
19:07
Así luce el Reino de León
El estadio leonés está cambiando de forma progresiva la sillería, y ya luce nuevso asientos en su Tribuna.
Hoy, por primera vez...— Málaga CF (@MalagaCF) November 17, 2025
En el Reino de León 🏟️ pic.twitter.com/lNumu675MJ
19:04
El paseo malaguista en León para estirar piernas
Soltando piernas en León antes del #CulturalMálaga 🤍 pic.twitter.com/p8Z5eQANzC— Málaga CF (@MalagaCF) November 17, 2025
19:03
Importante
¡Comenzamos!
¡Buenas noches!
Comenzamos ya con la narración de todo lo que suceda en el Reino de León. Hablamos de un importantísimo duelo entre la Cultural Leonesa y el Málaga, curiosamente inédito en la historia, de la decimocuarta jornada liguera en Segunda División.
11:24
-
