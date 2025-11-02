Directo | Castellón-Málaga
El equipo blanquiazul viaja a Castellón decidido a mejorar su rendimiento lejos de su estadio para consolidar su reacción
Lo más importante
Jorge Garrido y Pedro Luis Alonso
Málaga
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:06
17:43
Una curiosa estadística arbitral en Castalia
Arcediano Monescillo, designado para el choque, ha dirigido hasta ahora al Málaga en doce partidos, sin ninguna victoria. En total, seis empates y seis derrotas. Un mal balance con el manchego que se espera corregir hoy.
17:34
El Málaga llega a Castalia
¡En el Skyfi Castalia! 🏟️#CastellónMálagapic.twitter.com/z21gtd09xq— Málaga CF (@MalagaCF) November 2, 2025
17:30
Once del Málaga
El Málaga sale con Alfonso Herrero; Rafita, Murillo, Montero, Víctor García; Juanpe, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Jauregui y Lobete.
𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐗𝐈 || #CastellónMálagapic.twitter.com/7bJ2S6VzyW— Málaga CF (@MalagaCF) November 2, 2025
17:24
Once del Castellón
El Castellón sale con Matthys; Mellot, Brignani, Salva Ruiz, Alcázar; Barri Ronaldo; Pablo Santiago, Cala, Cipenga, y Jakobsen.
🆕 Los once elegidos para el #CastellónMálaga en el #SkyFiCastalia🏟️— CD Castellón (@CDCastellon) November 2, 2025
¡A por los tres puntos! #PPO👂 pic.twitter.com/tLcqG2pDVV
17:11
El Castellón ya está en Castalia
🏟️⚽️ Ya estamos en el SkyFi Castalia— CD Castellón (@CDCastellon) November 2, 2025
🐶👔 Elegantes de la mano de Albert Brandon #CastellónMálaga#PPO👂 pic.twitter.com/KcoJh5gA4H
17:09
La lista de convocados del Málaga a Castellón (en breve, alineación)
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | 📋 Lista de 21 convocados para visitar el Estadio Skyfi Castalia.— Málaga CF (@MalagaCF) November 1, 2025
🔗 https://t.co/5UuPkOaqVp#CastellónMálagapic.twitter.com/GYvsSEBar7
17:07
Sexta destitución en los banquillos de Segunda
En un día en el que se ha conocido el sexto club de Segunda que prescince de entrenador esta temporada, el Mirandés, con Fran Justo.
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Fran Justo— Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) November 2, 2025
➡️ https://t.co/rKc9ItgXChpic.twitter.com/V5fMOlk6rR
17:03
Importante
¡Comenzamos!
Bienvenidos a la narración en directo del Castellón-Málaga. Queda hora y media para el arranque del partido y les iremos contando por aquí todo lo que suceda en torno al partido, de la duodécima jornada liguera en Segunda División. El Málaga tratará de variai al fin su rumbo de visitante con cuatro derrotas seguidas (1-0 en Huesca, 2-1 en Burgos, 3-0 en Santander y 2-0 en Leganés).
11:04
