Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes. MALAGACF

Los diez retos de Funes al frente del Málaga

El flamante técnico malaguista se enfrenta a una nueva realidad en su carrera, al frente de un equipo profesional, aunque ha trabajado ya con buena parte de la plantilla y tiene margen para cumplir los objetivos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:13

Comenta

Una sorpresa absoluta supuso este miércoles, poco antes de las seis de la tarde, el anuncio oficial del Málaga de la apuesta por el entrenador ... de su filial, Juan Francisco Funes, para asumir el compromiso de dirigir al primer equipo hasta el final de la temporada (si todo sale bien). Pero, ¿a qué se enfrenta este lojeño de 42 años? Es, no cabe duda, el mayor reto de su carrera, y son múltiples los frentes que tendrá que abordar el sustituto de Sergio Pellicer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  4. 4 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  10. 10

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los diez retos de Funes al frente del Málaga

Los diez retos de Funes al frente del Málaga