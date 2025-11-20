Los diez retos de Funes al frente del Málaga
El flamante técnico malaguista se enfrenta a una nueva realidad en su carrera, al frente de un equipo profesional, aunque ha trabajado ya con buena parte de la plantilla y tiene margen para cumplir los objetivos
Málaga
Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:13
Una sorpresa absoluta supuso este miércoles, poco antes de las seis de la tarde, el anuncio oficial del Málaga de la apuesta por el entrenador ... de su filial, Juan Francisco Funes, para asumir el compromiso de dirigir al primer equipo hasta el final de la temporada (si todo sale bien). Pero, ¿a qué se enfrenta este lojeño de 42 años? Es, no cabe duda, el mayor reto de su carrera, y son múltiples los frentes que tendrá que abordar el sustituto de Sergio Pellicer.
1. Superar la presión del cargo
Funes nunca se ha visto tan en el foco como lo va a estar ahora. Pellicer era el portavoz oficioso del Málaga, con una estructura muy peculiar, y ahora lo va a ser él con dos comparecencias oficiales. Su trayectoria se limita a dirigir en categorías no profesionales (Loja, Guijuelo, aquí como segundo, El Palo y Vélez, antes de recalar en el Malagueño). No sólo se estrena en Segunda, sino también en un equipo como el Málaga, con una enorme masa social y una presión histórica para el regreso a Primera, aunque este de momento no es el objetivo perentorio este curso. Para Funes será clave demostrar que puede imponerse a esta presión.
2. Cumplir el objetivo deportivo del curso
Pellicer no ocultó desde la pretemporada que el reto esta temporada es crecer y estar colocado más arriba en la tabla clasificatoria que la pasada campaña, cerca de los 'play-off', entre las diez primeras posiciones, no en la mitad inferior de la tabla o luchando por la permanencia. Sólo hay un desfase de seis puntos respecto a la sexta plaza ahora y quedan exactamente dos tercios de campeonato. Las expectativas estarían intactas si se da una reacción firme en el juego y resultados.
3. Conectar con el grupo
Después de muchos años, Funes vuelve a dirigir a un equipo sénior, no a uno de cantera, con una edad mayoritaria joven. Aunque ha tenido a su cargo antes a muchos de los canteranos del grupo, ha de saber liderar y hacerse respetar ante un grupo profesional en el que ahora hay otras exigencias e intereses. Un entrenador puede dominar la pizarra, pero es clave ganarse el respeto de los jugadores con la coherencia de sus decisiones y que estos compartan la idea de juego.
4. Lograr que el Málaga juegue con otra determinación fuera
La etapa de Pellicer desde el regreso del equipo a Segunda División se ha saldado con una estadística más que concluyente fuera de casa: tres victorias en 28 salidas. Para el Málaga es inadmisible si quiere prosperar, y lógicamente no es fruto del infortunio. El equipo tiene que demostrar otra determinación lejos de La Rosaleda, ir a por los partidos, creérselo más y no esperar a un golpe adverso en el marcador para reaccionar. Sólo así podrá parecerse más a la versión de local. Una misión más para Funes, incluso más a nivel mental.
5. Sacar partido de individualidades arrinconadas
Con entrenador nuevo, se hace tabla rasa. A Funes le toca reflotar a jugadores que están casi desaparecidos. Entre los fichajes de este verano siguen sin mostrarse aún Brasanac, pese a su experiencia, y Dorrio. También es importante lograr que salga de su estancamiento actual el joven Ochoa, y que Haitam, tras un año sin poder mostrarse, empiece a ganar confianza. Un técnico recién llegado siempre permite resetear a las plantillas, con lo positivo que puede haber en esto.
6. Una mejora defensiva
En lo táctico, a Funes le toca también equilibrar mejor la cifra de goles a favor y en contra. El Málaga ve más puerta en relación a la pasada campaña y parece disponer de mejores referentes para ello, pero sus 18 tantos en contra se proyectan a 54 al final del curso, por los 46 encajados en la 2024-25. Para ello es clave mitigar la sangría de goles recibidos en centros laterales, y también hay un margen de mejora a balón parado. En cuanto al dibujo, no se esperan grandes novedades, con defensa de cuatro.
7. Aprovechar su conocimiento de los canteranos
Ante la prolongación de ausencias de jugadores desde hace meses (el domingo faltará siete jugadores, y el promedio suele estar en ocho o nueve bajas), Funes podría dar entrada a nuevos canteranos, algo por otra parte habitual en entrenadores que llegan al primer equipo desde su filial.
8. Deviolver la confianza a Loren Juarros
El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, siempre tuvo un alto concepto del trabajo de Funes, de ahí esta apuesta para muchos arriesgada. De hecho, ante el mal comienzo esta campaña en Segunda RFEF del Atlético Malagueño, en otro contexto quizás podría haberse planteado también su destitución. Loren acaba contrato esta campaña y su continuidad puede tener mucho que ver con el éxito de su apuesta más llamativa, situar al frente del primer equipo a un entrenador sin experiencia a ese nivel.
9. Ganarse el respeto de la afición
El malaguismo ha acogido de momento con frialdad la llegada de Funes. En las horas posteriores al cese de Pellicer sonaron nombres de entrenadores más experimentados en el fútbol profesional, y la labor de Funes, al menos en cuanto a resultados (mal inicio en Segunda RFEF y varias fases de ascenso sin éxito) no ilusionan, con cierto desconocimiento desde la distancia sobre su capacidad real. Estos primeros compromisos en el campo serán determinantes para poder ganarse el respeto de los aficionados.
10. Ganar el domingo
Está pasando casi inadvertido en lo que va de semana, muy intensa en el malaguismo, pero el partido del domingo (21.00 horas) en La Rosaleda ante el Mirandés, a día de hoy un rival directo, es clave para la reacción y cara a no entrar en la zona de descenso, de la que el equipo está ahora a un paso. Pensar en un 'pinchazo' implica algo más, elevar la crítica a la decisión de dar la alternativa a Funes en un momento tan delicado y generar aún más inseguridades y falta de confianza entre la plantilla y cuerpo técnico.
