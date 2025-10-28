Desbloquean las cuentas del administrador del Málaga por el 'caso Vera'

El administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, tiene ya sus cuentas bancarias en regla. Según ha podido saber este periódico, el juzgado le acaba ... de levantar el bloqueo que había ordenado semanas atrás en la línea de investigación de una de las tres causas del concurso del 'caso Vera'. El principal responsable ahora del club de Martiricos sigue pendiente de declarar ante el juez, algo que solicitó en varias ocasiones (hasta ahora lo ha hecho ante la Policía).

Muñoz, de esta manera, mejora su situación, si bien sigue estando investigado tras su paso por el concurso de la empresa Draba, donde era administrador auxiliar. Aunque considera desde el comienzo del procedimiento que él no tiene ninguna responsabilidad en este caso, en el que está siendo investigado por los delitos de insolvencia punible y administración desleal. Fuentes cercanas a Muñoz, de hecho, destacan nuevamente que ni siquiera tenía capacidad de firma al no tratarse de un administrador principal en ese proceso.

Al resto de investigados, que fueron detenidos tras destaparse este asunto, les incorporaron en su momento también el delito de blanqueo de capitales. Esta decisión judicial de que Muñoz estuviera investigado apareció hace algo más de un mes y posteriormente le fueron bloqueadas las cuentas (hasta ahora que le han levantado esta suspensión). El administrador del club malagueño, de esta forma, se personó en ese momento en la Policía de forma voluntaria para explicar su postura sobre un procedimiento que se alargó durante seis años, hasta 2023. La compañía Draba, relacionada de forma directa con Vera, se formó al fusionar nada menos que otras diecisiete sociedades.

En relación a su labor en el Málaga, Muñoz tenía previsto seguir en su cargo tras aparecer esta investigación, algo que también conoce la jueza que tiene intervenido el club de Martiricos. Los colaboradores del administrador afirman que solicitarán el sobreseimiento del caso al entender que no tiene responsabilidad.

Ahora habrá que esperar para saber cómo evoluciona el caso, mientras que se está desarrollando con normalidad en el club de Martiricos, que está completamente al margen de este caso por tratarse de un asunto particular y personal de Muñoz. Y ahora mejora su situación al levantarse el juzgado el bloqueo de sus cuentas bancarias. Es previsible que el siguiente paso sea la comparecencia del administrador ante el juez, lo que puede ya ofrecer una perspectiva más clara de cómo puede desarrollarse el caso.