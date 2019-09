DÉBIL ANTE LA TENSIÓN

Flojo arbitraje el del castellano-manchego Díaz de Mera Escuderos, un árbitro que la campaña pasada tuvo un recorrido por la categoría a buen nivel, hasta el punto de dirimir el encuentro de vuelta del Málaga con el Deportivo en los 'play-off'. Ya ahí mostró poca firmeza, y es que da la impresión de que a medida que el partido crece en tensión se desdibuja. Ayer volvió a recordar esto. En una jugada del segundo periodo no aplica una ventaja cuando el jugador malaguista, en claro control del esférico, se zafa del rival estando él cerca de la acción. Deja claro que le afecta la tensión del juego.

Su juventud y la serenidad que consigue tener cuando el partido se dirige por cauces deportivos. También le acompaña el criterio que aplica y la mesura que adopta en el diálogo con los profesionales. Muy disciplinado con las indicaciones que recibe del árbitro del VAR (Pérez Pallas) dando la impresión de estar protocolizado en las consultas en cada gol que se logre. No me pareció consultable cada uno de ellos. También se detuvo el juego para sendas consultas en una mano reclamada en el área malaguista y en otra por un supuesto empujón a Juan Carlos, en la del Rayo.

El uso excesivo que hace de las advertencias, salvo la que le dirige al delegado de campo, ante la presencia de un segundo esférico en el terreno de juego cerca del área malaguista, que fue la única que me pareció justificable. En cuanto a la prolongación del primer periodo, un minuto, no se justifica cuando se producen cuatro consultas al pinganillo. Disciplinariamente, tampoco estuvo a la altura que de él se espera. Finalizando el primer tiempo no amonestó a Andrés Martín por un claro plantillazo en la disputa del balón con Diego González.