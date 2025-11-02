Dani Lorenzo: «El equipo ha tenido muy mala suerte»

Los jugadores malaguistas apenas tenían palabras para explicar lo sucedido. Dos de los centrocampistas titulares, Dani Lorenzo y Dotor, tuvieron que analizar después la derrota ... con dos goles en el añadido. «La verdad es que el equipo ha competido súper bien desde el principio hasta el final. Creo que hemos hecho todo lo posible por ganar y se nos escapa en el descuento. Fueron dos goles aislados. Ellos han llegado como es normal. Al final están en casa y esos últimos minutos, pero estábamos aguantando bien, pero no ha podido ser», declaró el marbellí, en una buena actuación individual ensombrecida por el marcador.

«Salvo algunos partidos que es verdad que no hemos competido tan bien, el equipo creo que está dando la cara, pero esos pequeños detalles nos están penalizando. Esto es el fútbol. Cuando te empiezan a caer de en contra, luego llega un momento en el que te empiezan a caer de cara, como había sido el penalti», argumentó también el canterano, que reconoció sin amabges que «el equipo ha tenido muy mala suerte». «Nosotros hemos tenido muchas llegadas. Hemos sido capaces de quitarle el balón y de hacerlos sentir incómodos aquí en su casa», concluyó.

«Era una oportunidad muy bonita para conseguir dos victorias seguidas, pero nos meten dos goles que creo que nos tienen que servir para aprender» DOTOR Jugador del Málaga

Mientras, para Dotor, «era una oportunidad muy bonita para conseguir dos victorias seguidas, una victoria fuera de casa, que nos pondría mejor situados en la clasificación. Hemos hecho un trabajo muy bueno, ha sido un gran partido, y ha estado muy disputado, pero al final nos meten dos goles que creo que nos tienen que servir para aprender».

Respecto a si los cambios influyeron en la derrota, el madrileño comentó: «Al final está todo el equipo cansado. Hicimos un trabajo bastante grande. El Castellón es un equipo que te hace correr mucho, con muchos duelos, y creo que había que meter gente fresca»

Incluso, Dotor trató de extraer algo positivo: «Te vas al final con sensaciones malas por lo que ha pasado, pero creo que el partido ha sido muy bonito. He hablado antes con un jugador del Castellón. Nos ha dicho que hemos sido el único equipo que les ha jugado aquí, y bueno, es que creo que ha sido así. Hemos tenido mucho el balón».