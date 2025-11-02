Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Lorenzo, en un pase en el partido de este domingo. AGENCIA LOF

Dani Lorenzo: «El equipo ha tenido muy mala suerte»

El canterano reconoce que «estábamos aguantando bien, pero no ha podido ser» y consideró que los del Castellón «fueron dos goles aislados»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:40

Los jugadores malaguistas apenas tenían palabras para explicar lo sucedido. Dos de los centrocampistas titulares, Dani Lorenzo y Dotor, tuvieron que analizar después la derrota ... con dos goles en el añadido. «La verdad es que el equipo ha competido súper bien desde el principio hasta el final. Creo que hemos hecho todo lo posible por ganar y se nos escapa en el descuento. Fueron dos goles aislados. Ellos han llegado como es normal. Al final están en casa y esos últimos minutos, pero estábamos aguantando bien, pero no ha podido ser», declaró el marbellí, en una buena actuación individual ensombrecida por el marcador.

