Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dani Lorenzo, en el duelo de este sábado. MARILÚ BÁEZ

Dani Lorenzo: «Cuando se repiten varias veces los errores tenemos que mirárnoslo»

El canterano malaguista se muestra autocrítico, pero no encuentra explicaciones a ceder tantos puntos en el añadido de los partidos: «No sé lo que está pasando; nos está costando cerrar los partidos»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Los jugadores malaguistas, en caliente, tras otro mazazo en el descuento (ceder el empate liguero ante el Córdoba, con un 2-2 encajado en el ... minuto 101), no sabían cómo digerirlo. Se les agotan las explicaciones .«La semana pasada igual, esta otra vez. No sé lo que está pasando. Nos está costando cerrar los partidos. Te vas a casa con el mosqueo, es normal, como la afición. Pero siento de verdad que hacemos muchas cosas bien. Sólo falta esa consistencia que nos está faltando», sostuvo Dani Lorenzo, que añadió autocrítico: «Cuando se repite varias veces, tenemos que mirárnoslo. A lo mejor nos metemos una presión excesiva por aguantar el resultado, pero hay que mirarlo con tranquilidad. Son errores que están sucediendo y tenemos que corregirlos. Y dar un paso adelante todos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  2. 2

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  3. 3 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  6. 6 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  7. 7 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  8. 8 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  9. 9 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  10. 10

    Un Málaga incapaz de ganar con un hombre más regala el empate en el descuento (2-2)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dani Lorenzo: «Cuando se repiten varias veces los errores tenemos que mirárnoslo»

Dani Lorenzo: «Cuando se repiten varias veces los errores tenemos que mirárnoslo»