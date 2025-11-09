Dani Lorenzo: «Cuando se repiten varias veces los errores tenemos que mirárnoslo»

Los jugadores malaguistas, en caliente, tras otro mazazo en el descuento (ceder el empate liguero ante el Córdoba, con un 2-2 encajado en el ... minuto 101), no sabían cómo digerirlo. Se les agotan las explicaciones .«La semana pasada igual, esta otra vez. No sé lo que está pasando. Nos está costando cerrar los partidos. Te vas a casa con el mosqueo, es normal, como la afición. Pero siento de verdad que hacemos muchas cosas bien. Sólo falta esa consistencia que nos está faltando», sostuvo Dani Lorenzo, que añadió autocrítico: «Cuando se repite varias veces, tenemos que mirárnoslo. A lo mejor nos metemos una presión excesiva por aguantar el resultado, pero hay que mirarlo con tranquilidad. Son errores que están sucediendo y tenemos que corregirlos. Y dar un paso adelante todos».

«Al final hay muchas emociones y es cuando más cabeza fría hay que tener. Al final, se generan situaciones que nos pueden hacer gol, y hay que estar concentrados, ser listos, y atención a esos pequeños detalles que hacen que el partido se acabe decidiendo», terminó diciendo el centrocampista de la cantera.

En la misma línea se expresó su compañero Larrubia, que forzó la roja de Albarrán: «Se nos han escapado dos puntos y no sé si es falta de concentración o qué. Tenemos que seguir trabajando, y somos los primeros que estamos fastidiados por no dar una victoria. Hay que hacer autocrítica. Había que ganar este partido contra un Córdoba que es un gran equipo, y lo teníamos casi hecho».

Larrubia: «La afición puede dar su opinión, entendemos la crítica, la asumimos, y somos los primeros culpables».

En este periodo de crisis de resultados, Larrubia no apunta a cambios en el banquillo, sino al contrario. «El equipo está unido y la unión es lo que hace fuerte a este equipo. En casa jugamos mucho mejor, y nos sentimos muy cómodos. Sabemos que estamos en el Málaga, un equipo histórico, y que la gente quiere que vaya para arriba y siga creciendo. La afición puede dar su opinión, entendemos la crítica, la asumimos, y somos los primeros culpables«.

Sobre la expulsión de Albarrán, consideró que «el balón se iba largo... pero me hace falta, y no sé si era roja. No me sé el reglamento entero». Finalmente, habló del regreso de Kevin: »Tengo una gran relación con él. Aunque no esté teniendo muchos minutos, sabemos el jugador que es y que es un tío currante. Se merece todo lo bueno que le pase».