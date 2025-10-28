Dani Lorenzo confirma su crecimiento en el Málaga

No figura en ninguno de los cuatro goles del Málaga si se habla de marcar o asistir, pero Dani Lorenzo volvió a ofrecer frente al ... Andorra una excelente actuación que confirma que el malagueño va en en una evidente dinámica ascendente y que se empieza a perfilar como un jugador vital para el Málaga. Brilló tanto cuando tuvo que actuar como volante, donde jugó durante la primera parte y hasta la expulsión de Darko Brasanac en el 48, como cuando se vio obligado a atrasar su posición y acercarse al 'pivote' por la inferioridad numérica, en la posición de '6'.

A diferencia de otras ocasiones, en las que Pellicer emplea un doble 'pivote' muy claro (ha sido últimamente Juanpe, el domingo fue Brasanac), esta vez fueron centro del campo de tres hombres, pero con un medio centro defensivo claro, y dos volantes (el malagueño y Dotor), aunque a diferentes alturas. La presencia de un 'pivote' al uso benefició a Lorenzo, que gozó de mucha libertad de movimiento.

El canterano, más retrasado ante el Andorra, se empleó en ataque, bajando a recibir, conduciendo con criterio y distribuyendo hacia los extremos

El marbellí se empleó en ataque, bajando a recibir, conduciendo (con mucho criterio, sabiendo cuándo soltar el balón, lo que ha menudo ha sido su 'debe') y distribuyendo hacia los extremos Larrubia y Joaquín, y también en defensa, ahogando al conjunto tricolor a la hora de presionar. De sus 37 pases acertados (82% de precisión), 21 de ellos fueron en el campo contrario. Completó los dos regates que intentó (uno de ellos, en el que dejó sentados a dos jugadores del Andorra, provocó que La Rosaleda se levantara tras su gesto técnico).

Dani Lorenzo comienza a ser una pieza fundamental para el Málaga: acumula seis partidos consecutivos como titular, y a excepción de este último, en el que fue sustituido en el 84, ha jugado al completo los otros cinco choques. Ya suma un gol en la presente campaña, en una brillante acción individual en Burgos, los mismos que la temporada pasada en 12 encuentros, aunque ya ha jugado más minutos este curso (671) que en toda la pasada campaña en Liga (469), en la que estuvo muy mermado por una pubalgia, de la que se operó en enero.

Una pubalgia se ensañó con el marbellí la pasada campaña, de forma que no se le pudo ver rendir en plenitud en el regreso a Segunda

Después de que en la 2023-24 acabara en una clara dinámica ascendente, los problemas físicos (una pubalgia) se ensañaron con el canterano malaguista desde el comienzo de la temporada 2024-25, que no permitieron verle en plenitud. Cuando se disponía a regresar a la dinámica del grupo, el Málaga atravesaba el tramo más crítico del curso, por lo que no reapareció hasta que el cuadro blanquiazul no estaba salvado.

Dani Lorenzo ha dejado atrás ya el capítulo de las lesiones y se ha instalado en el once de Pellicer, ofreciendo la posibilidad de actuar como '10', '8' y '6', como comentó el técnico castellonense tras el partido frente al Andorra: «Hasta la expulsión, se pudo ver a Dani Lorenzo más suelto porque perfiles como el de Darko, muy consistentes, hacen que otros jugadores fluyan más. Estaba de medio punta, pero después hemos visto a Dani Lorenzo jugando de '6', como le pasó a Andrea Pirlo, y creo que esa es otra buena noticia».

Con sólo 22 años y con contrato hasta 2027, no sería de extrañar que, de continuar con esta progresión, sea uno de los siguientes en los que se trabaje para extender su vínculo con la entidad de Martiricos, como ha ocurrido en los últimos meses con Chupete, Rafa, Dani Sánchez, Izan Merino y David Larrubia.