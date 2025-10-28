Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Lorenzo, ante el Andorra. ÑITO SALAS

Dani Lorenzo confirma su crecimiento en el Málaga

Encadena seis partidos de titular y completando todos, excepto el del domingo, y suma ya más minutos (671) que en toda la pasada campaña (469) y adaptándose a jugar más retrasado

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Martes, 28 de octubre 2025, 12:40

No figura en ninguno de los cuatro goles del Málaga si se habla de marcar o asistir, pero Dani Lorenzo volvió a ofrecer frente al ... Andorra una excelente actuación que confirma que el malagueño va en en una evidente dinámica ascendente y que se empieza a perfilar como un jugador vital para el Málaga. Brilló tanto cuando tuvo que actuar como volante, donde jugó durante la primera parte y hasta la expulsión de Darko Brasanac en el 48, como cuando se vio obligado a atrasar su posición y acercarse al 'pivote' por la inferioridad numérica, en la posición de '6'.

